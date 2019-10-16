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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 жов, 2019 11:32
Квесторе_поверніться написав: klug написав:
Ви ще називаєте "рейтинг",
То на вінігрет виглядає...придумали цифірь і забацали.
То мабуть рейтинг спонсоров издания. )
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Додано: Сер 16 жов, 2019 11:49
vadymbanker
вспомнили когда бабка девкою была))) То уже проехали все к счастью)))
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Nevo
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Додано: Сер 16 жов, 2019 11:50
Квесторе_поверніться
В моем случае за покупки в магазинах
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Nevo
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Додано: Сер 16 жов, 2019 11:53
К слову, карту можно забрать в главном отделении либо по курьерской доставке в удобное время, только в будний день. Я выбрала курьера. Доставка бесплатная.
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Nevo
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Додано: Сер 16 жов, 2019 12:01
vadymbanker
зря Вы так
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Додано: Сер 16 жов, 2019 12:02
Nevo написав:
К слову, карту можно забрать в главном отделении либо по курьерской доставке в удобное время, только в будний день. Я выбрала курьера. Доставка бесплатная.
Жаль, что нет в доставки вне Харькова. Друзья сетуют)!
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Додано: Сер 16 жов, 2019 13:16
Nevo написав:Квесторе_поверніться
В моем случае за покупки в магазинах
Який прОцент?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 16 жов, 2019 13:24
Квесторе_поверніться написав: Nevo написав:Квесторе_поверніться
В моем случае за покупки в магазинах
Який прОцент?
1
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Кискодер
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Додано: Сер 16 жов, 2019 13:59
Nevo какой вам лимит дали? кишмиш 1% чистыми дают?
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Додано: Сер 16 жов, 2019 20:17
Nevo написав:vadymbanker
вспомнили когда бабка девкою была))) То уже проехали все к счастью)))
Конечно проехали, но смерть банку, я желаю. А так, конечно, обязательно проехали)))
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vadymbanker
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