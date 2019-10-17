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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 жов, 2019 14:08
STIGA
Кредитный лимит мне установили в размере одного оклада, но это произошло не сразу. Где-то в течении месяца. Что касается кешбека, то он выводится на карту с вычетом налога. Так как я активный пользователь, то мне было приятно получить данный бонус на карту, при чем сумма выведенного кешбека мне было достаточно для погашения минимального платежа.
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 10:26
еще кто-то из активных пользователей, жителей первой столицы, может поделиться впечатлениями - сколько налили лимит, сразу или со временем?
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STIGA
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 16:18
STIGA написав:
еще кто-то из активных пользователей, жителей первой столицы, может поделиться впечатлениями - сколько налили лимит, сразу или со временем?
Вчера получил тодокарту. Подтянул в додатке. Лимит 0. Но курьер сразу сказал, что лимит в течении месяца или дают или не дают. Оплачу коммуналку ради интереса. Интересно самому: сколько нальют?
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Alessandr1974
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