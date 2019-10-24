Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 жов, 2019 14:08
STIGA Кредитный лимит мне установили в размере одного оклада, но это произошло не сразу. Где-то в течении месяца. Что касается кешбека, то он выводится на карту с вычетом налога. Так как я активный пользователь, то мне было приятно получить данный бонус на карту, при чем сумма выведенного кешбека мне было достаточно для погашения минимального платежа.
Nevo
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 10:26
еще кто-то из активных пользователей, жителей первой столицы, может поделиться впечатлениями - сколько налили лимит, сразу или со временем?
STIGA
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 16:18
STIGA написав:
еще кто-то из активных пользователей, жителей первой столицы, может поделиться впечатлениями - сколько налили лимит, сразу или со временем?
Вчера получил тодокарту. Подтянул в додатке. Лимит 0. Но курьер сразу сказал, что лимит в течении месяца или дают или не дают. Оплачу коммуналку ради интереса. Интересно самому: сколько нальют?
Alessandr1974
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 11:18
Alessandr1974 написав: STIGA написав:
еще кто-то из активных пользователей, жителей первой столицы, может поделиться впечатлениями - сколько налили лимит, сразу или со временем?
Вчера получил тодокарту. Подтянул в додатке. Лимит 0. Но курьер сразу сказал, что лимит в течении месяца или дают или не дают. Оплачу коммуналку ради интереса. Интересно самому: сколько нальют?
сильно с коммуналкой не разгоняйтесь... см. офферту
5.2.8. Бонуси не нараховуються та не сплачуються за наступними операціями, здійсненими з використанням картки:
з наступними MCC:
4812, 4813, 4814, 4816, 4829,
4900
, 6010, 6011, 6012, 6050, 6051, 6529, 6530, 6531, 6532, 6533, 6534, 6536, 6537, 6538, 6540, 7299, 7311, 7372, 7399, 7995, 8999, 9211, 9222,9223, 9311, 9399, 9402.
- в мобільному додатку АТ «Мегабанк», Мобільному додатку todobank, на сайті . https://erc.megabank.ua
STIGA
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