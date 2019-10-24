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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 289290291292

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 166
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
46
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
24
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
28
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
55
Всього голосів : 166
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 14:08

STIGA

Кредитный лимит мне установили в размере одного оклада, но это произошло не сразу. Где-то в течении месяца. Что касается кешбека, то он выводится на карту с вычетом налога. Так как я активный пользователь, то мне было приятно получить данный бонус на карту, при чем сумма выведенного кешбека мне было достаточно для погашения минимального платежа.
Nevo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 10:26

Re: Мегабанк

еще кто-то из активных пользователей, жителей первой столицы, может поделиться впечатлениями - сколько налили лимит, сразу или со временем?
STIGA
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Повідомлень: 42
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 16:18

  STIGA написав:еще кто-то из активных пользователей, жителей первой столицы, может поделиться впечатлениями - сколько налили лимит, сразу или со временем?

Вчера получил тодокарту. Подтянул в додатке. Лимит 0. Но курьер сразу сказал, что лимит в течении месяца или дают или не дают. Оплачу коммуналку ради интереса. Интересно самому: сколько нальют?
Alessandr1974
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 11:18

  Alessandr1974 написав:
  STIGA написав:еще кто-то из активных пользователей, жителей первой столицы, может поделиться впечатлениями - сколько налили лимит, сразу или со временем?

Вчера получил тодокарту. Подтянул в додатке. Лимит 0. Но курьер сразу сказал, что лимит в течении месяца или дают или не дают. Оплачу коммуналку ради интереса. Интересно самому: сколько нальют?


сильно с коммуналкой не разгоняйтесь... см. офферту

5.2.8. Бонуси не нараховуються та не сплачуються за наступними операціями, здійсненими з використанням картки:
з наступними MCC: 4812, 4813, 4814, 4816, 4829, 4900, 6010, 6011, 6012, 6050, 6051, 6529, 6530, 6531, 6532, 6533, 6534, 6536, 6537, 6538, 6540, 7299, 7311, 7372, 7399, 7995, 8999, 9211, 9222,9223, 9311, 9399, 9402.
- в мобільному додатку АТ «Мегабанк», Мобільному додатку todobank, на сайті
https://erc.megabank.ua.
STIGA
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 12:12

  Alessandr1974 написав:
  STIGA написав:еще кто-то из активных пользователей, жителей первой столицы, может поделиться впечатлениями - сколько налили лимит, сразу или со временем?

Вчера получил тодокарту. Подтянул в додатке. Лимит 0. Но курьер сразу сказал, что лимит в течении месяца или дают или не дают. Оплачу коммуналку ради интереса. Интересно самому: сколько нальют?


Alessandr1974 подскажите, очень нужно узнать такое:
- какая процедура выдачи карты курьером?
- фото клиента с картой/паспортом делают?
- бумажный экземпляр дают на подпись? клиентский экземпляр выдает курьер?
- саму карту нужно потом активировать в приложении ?

Если кто-то знает эти ответы, прошу дать инфо. СПС
STIGA
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  #<1 ... 289290291292
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