Кредитный лимит мне установили в размере одного оклада, но это произошло не сразу. Где-то в течении месяца. Что касается кешбека, то он выводится на карту с вычетом налога. Так как я активный пользователь, то мне было приятно получить данный бонус на карту, при чем сумма выведенного кешбека мне было достаточно для погашения минимального платежа.
STIGA написав:еще кто-то из активных пользователей, жителей первой столицы, может поделиться впечатлениями - сколько налили лимит, сразу или со временем?
Вчера получил тодокарту. Подтянул в додатке. Лимит 0. Но курьер сразу сказал, что лимит в течении месяца или дают или не дают. Оплачу коммуналку ради интереса. Интересно самому: сколько нальют?
Alessandr1974 подскажите, очень нужно узнать такое: - какая процедура выдачи карты курьером? - фото клиента с картой/паспортом делают? - бумажный экземпляр дают на подпись? клиентский экземпляр выдает курьер? - саму карту нужно потом активировать в приложении ?
Если кто-то знает эти ответы, прошу дать инфо. СПС
STIGA написав:еще кто-то из активных пользователей, жителей первой столицы, может поделиться впечатлениями - сколько налили лимит, сразу или со временем?
Вчера получил тодокарту. Подтянул в додатке. Лимит 0. Но курьер сразу сказал, что лимит в течении месяца или дают или не дают. Оплачу коммуналку ради интереса. Интересно самому: сколько нальют?
Alessandr1974 подскажите, очень нужно узнать такое: - какая процедура выдачи карты курьером? - фото клиента с картой/паспортом делают? - бумажный экземпляр дают на подпись? клиентский экземпляр выдает курьер? - саму карту нужно потом активировать в приложении ?
Если кто-то знает эти ответы, прошу дать инфо. СПС
1. Нужно оставить заявку. После того как заявка на получения карты будет обработана, сотрудник банка связывается с клиентом и согласовывает дату, время и адрес доставки. Доставка бесплатная. 2. Да, фото обязательно должно быть как с картой, так и с паспортом 3. Да 4. Карта активируется в любом банкомате путём просмотра баланса, а потом можно будет ее добавить в приложение