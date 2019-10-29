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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 166
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
46
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
24
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
28
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
55
Всього голосів : 166
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 20:14

По карті своєрідний пільговий період. Він починається з дня першої операції покупки і діє до 62 днів. В передостанній робочий день місяця необхідно внести ОМП. І ще, для нового пільгового періоду необхідно карту виводити в "0".
4umak
 
Повідомлень: 174
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 23:14

  Vorlon написав:Квесторе_поверніться
Не важно под что он там заточен. "Взялся за гуж - не говори, что не дюж!" Не надо было позориться ("запускаться"), если не были готовы.
ну как сказать,мне например проще разорвать отношения с универсалом,и пользоваться он ли кредиткой от кота,чем заниматься фотодоказательной базой по предыдущим операциям.
никому не верю
sens
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Повідомлень: 11625
З нами з: 12.09.13
Подякував: 31 раз.
Подякували: 672 раз.
 
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  #<1 ... 292293294295
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