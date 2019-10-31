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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 жов, 2019 20:14
По карті своєрідний пільговий період. Він починається з дня першої операції покупки і діє до 62 днів. В передостанній робочий день місяця необхідно внести ОМП. І ще, для нового пільгового періоду необхідно карту виводити в "0".
Додано: Вів 29 жов, 2019 23:14
ну как сказать,мне например проще разорвать отношения с универсалом,и пользоваться он ли кредиткой от кота,чем заниматься фотодоказательной базой по предыдущим операциям.
никому не верю
Додано: Чет 31 жов, 2019 14:13
ставки
Тут як на гойдалці
доларові ставки з 5 зразу до 4% знизили
місяць тому була зворотка
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 00:45
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