RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Мегабанк

Мегабанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 292293294295

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 166
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
46
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
24
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
28
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
55
Всього голосів : 166
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 20:14

По карті своєрідний пільговий період. Він починається з дня першої операції покупки і діє до 62 днів. В передостанній робочий день місяця необхідно внести ОМП. І ще, для нового пільгового періоду необхідно карту виводити в "0".
4umak
 
Повідомлень: 174
З нами з: 04.08.15
Подякував: 13 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 23:14

  Vorlon написав:Квесторе_поверніться
Не важно под что он там заточен. "Взялся за гуж - не говори, что не дюж!" Не надо было позориться ("запускаться"), если не были готовы.
ну как сказать,мне например проще разорвать отношения с универсалом,и пользоваться он ли кредиткой от кота,чем заниматься фотодоказательной базой по предыдущим операциям.
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11640
З нами з: 12.09.13
Подякував: 31 раз.
Подякували: 673 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 14:13

ставки

Тут як на гойдалці
доларові ставки з 5 зразу до 4% знизили
місяць тому була зворотка
промокод від Мінфіна UF9U733
wolt450
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3264
З нами з: 07.12.10
Подякував: 11 раз.
Подякували: 308 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 00:45

Кеш бек таки по проводке. Сегодня всрав

Зображення
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 36615
З нами з: 06.08.09
Подякував: 208 раз.
Подякували: 5831 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 09:52

  IMPRINTER написав:Кеш бек таки по проводке. Сегодня всрав

Зображення

Мощно вы свинорылите в меге :mrgreen:
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
Повідомлень: 9936
З нами з: 23.01.13
Подякував: 287 раз.
Подякували: 1407 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 20:25

  IMPRINTER написав:Кеш бек таки по проводке. Сегодня всрав

Зображення

Кредитный лимит налили хоть какой-то? У меня тодокарта в убки засветилась, но с нулевым кредитным лимитом. Попробую поюзать немного, может нальют, хотя сильно он мне не нужен. Так, ради интереса только.
Alessandr1974
 
Повідомлень: 217
З нами з: 30.04.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 09:23

Alessandr1974

Так лимит примерно в течение месяца наливают
Nevo
 
Повідомлень: 326
З нами з: 27.04.11
Подякував: 3 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 292293294295
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: anis, BBC, Nighthawk, WachtAmRhein, Кочевник і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.