Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 жов, 2019 20:14
По карті своєрідний пільговий період. Він починається з дня першої операції покупки і діє до 62 днів. В передостанній робочий день місяця необхідно внести ОМП. І ще, для нового пільгового періоду необхідно карту виводити в "0".
4umak
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Додано: Вів 29 жов, 2019 23:14
Vorlon написав: Квесторе_поверніться
Не важно под что он там заточен. "Взялся за гуж - не говори, что не дюж!" Не надо было позориться ("запускаться"), если не были готовы.
ну как сказать,мне например проще разорвать отношения с универсалом,и пользоваться он ли кредиткой от кота,чем заниматься фотодоказательной базой по предыдущим операциям.
никому не верю
sens
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Додано: Чет 31 жов, 2019 14:13
Тут як на гойдалці
доларові ставки з 5 зразу до 4% знизили місяць тому була зворотка
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wolt450
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 00:45
Кеш бек таки по проводке. Сегодня всрав
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IMPRINTER
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 09:52
IMPRINTER написав:
Кеш бек таки по проводке. Сегодня всрав
Мощно вы свинорылите в меге
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 20:25
IMPRINTER написав:
Кеш бек таки по проводке. Сегодня всрав
Кредитный лимит налили хоть какой-то? У меня тодокарта в убки засветилась, но с нулевым кредитным лимитом. Попробую поюзать немного, может нальют, хотя сильно он мне не нужен. Так, ради интереса только.
Alessandr1974
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Додано: Вів 05 лис, 2019 09:23
Alessandr1974 Так лимит примерно в течение месяца наливают
Nevo
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