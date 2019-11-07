Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 лис, 2019 18:39
klug написав: Аристарх написав:
Карта выпускается без комиссии за выпуск сроком на 3 года в гривне, долларах или евро. В принципе, все как и везде.
Уточніть, будь ласка, де саме всюди видають на шару Платинум без комісій і додаткових умов? Найближчим до цього був Універсал і той здувся.
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https://www.megabank.ua/articles/cards/ ... ium_nc.pdf
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