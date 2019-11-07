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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 293294295296

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 166
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
46
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
24
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
28
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
55
Всього голосів : 166
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 18:39

  klug написав:
  Аристарх написав:Карта выпускается без комиссии за выпуск сроком на 3 года в гривне, долларах или евро. В принципе, все как и везде.

Уточніть, будь ласка, де саме всюди видають на шару Платинум без комісій і додаткових умов? Найближчим до цього був Універсал і той здувся.

Беріть Інфіню
https://www.megabank.ua/articles/cards/ ... ium_nc.pdf
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