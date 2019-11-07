Беріть Інфіню
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 лис, 2019 18:39
Беріть Інфіню
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 07 лис, 2019 19:13
как понял нужно рассчитываться на 7000 в месяц
иначе будет 150 грн
это не подходит.
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Чет 07 лис, 2019 19:19
Re: Мегабанк
Не підходить...так не підходить.
Там трошки докинути і Інфіня на 3 роки.
В СІми на рік Інфіня 10000.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 07 лис, 2019 19:30
Квесторе_поверніться
сима за расчёты даёт бонусы.
тут тоже есть кэшбек? сколько?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Чет 07 лис, 2019 21:27
uaprofi
і не просто бонуси а ЖЖЖирні бонуси
особливо за ІнфінітІ
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 08 лис, 2019 13:15
Хочу поделится опытом. Заявку на оформление карты todobank рассматривали около 2 недель. Пообщался с приятной девушкой, которая уточнила мои данные. После получения карты пришлось ещё ожидать, чтобы согласовали кредитный лимит. За это время освоил приложение, а ещё задал много вопросов в чате поддержке. Спасибо им, помогли разобраться. Возни оказалось конечно много, но сейчас уже пользуюсь картой. Все ожидаемо. Проблем текучих не возникало.
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