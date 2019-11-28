можно поподробнее?
тут есть кэшбек или бонусная программа по этой карте?
на супермаркеты распространяется?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 09 лис, 2019 20:51
Re: Мегабанк
можно поподробнее?
тут есть кэшбек или бонусная программа по этой карте?
на супермаркеты распространяется?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Вів 12 лис, 2019 15:07
Re: Мегабанк
Дали 10000 гривен кредитный лимит.
Додано: Суб 16 лис, 2019 12:59
Додано: Пон 25 лис, 2019 20:40
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 25 лис, 2019 20:46
За схему банку штрафанули...якщо ще і посадять когось це буде прогрес...мабуть.
Це ж всі боятись будуть...де ж тоді обналити пару гривень.
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 14:10
Подскажите, по новым тарифам, если на счету нет или частично не хватает денег на абонку, списывают в минус и загоняют в овер?
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