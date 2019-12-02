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Мегабанк

Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 294295296297

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 166
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
46
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
24
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
28
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
55
Всього голосів : 166
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 20:51

Re: Мегабанк

  greenozon написав:бонуси а ЖЖЖирні бонуси :)
особливо за ІнфінітІ


можно поподробнее?
тут есть кэшбек или бонусная программа по этой карте?
на супермаркеты распространяется?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 15:07

Re: Мегабанк

Дали 10000 гривен кредитный лимит.
Alessandr1974
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 12:59

  Alessandr1974 написав:Дали 10000 гривен кредитный лимит.

Аналогично.Причём в тот же день,когда получил карту у курьера.
Яша
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 20:40

Прокуратура й СБУ мають претензії до службових осіб Мегабанку
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 20:46


За схему банку штрафанули...якщо ще і посадять когось це буде прогрес...мабуть.
Це ж всі боятись будуть...де ж тоді обналити пару гривень. :(
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 14:10

Подскажите, по новым тарифам, если на счету нет или частично не хватает денег на абонку, списывают в минус и загоняют в овер?
Prospero
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 18:54

Принесли карту несколько дней назад. 3 месяца заняло дело... И то, видимо, только потому что я вспомнил и спросил поддержку "как там дела".

10000 кредлим.
Esq
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 15:13

Re: Мегабанк

Пополнение недавно открытых осенью валютных депо еще не зажимали?
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 15:16

ruvex ні
4umak
 
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