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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 295296297298

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 167
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
46
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
28
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
55
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 22:32

  Investor_K написав:К Новому Году планирует банк поднять ставки по депозитам ?

Ніхто не планує. Не має сенсу запитувати на гілках усіх банків. Загальний тренд наступних двох тижні - донизу, слідом за обліковою ставкою НБУ. Хто йде проти тренду, або стоїть на місці - "веде ризикову діяльність".
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 3822
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  #<1 ... 295296297298
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