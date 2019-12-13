Ніхто не планує. Не має сенсу запитувати на гілках усіх банків. Загальний тренд наступних двох тижні - донизу, слідом за обліковою ставкою НБУ. Хто йде проти тренду, або стоїть на місці - "веде ризикову діяльність".
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 гру, 2019 22:32
Ніхто не планує. Не має сенсу запитувати на гілках усіх банків. Загальний тренд наступних двох тижні - донизу, слідом за обліковою ставкою НБУ. Хто йде проти тренду, або стоїть на місці - "веде ризикову діяльність".
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