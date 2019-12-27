RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Мегабанк

Мегабанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 295296297298

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 167
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
46
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
28
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
55
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 22:32

  Investor_K написав:К Новому Году планирует банк поднять ставки по депозитам ?

Ніхто не планує. Не має сенсу запитувати на гілках усіх банків. Загальний тренд наступних двох тижні - донизу, слідом за обліковою ставкою НБУ. Хто йде проти тренду, або стоїть на місці - "веде ризикову діяльність".
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 3879
З нами з: 18.08.14
Подякував: 191 раз.
Подякували: 500 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 18:05

Дубинский снова катит бочку на это банк, пишет что скоро его ликвидируют.
Я расстроился, т.к. недавно переоформил здесь депо. Но нашёл, что Дубинский по-сути то же самое писал о Мегабанке весной и летом. Тем не менее, банк до сих пор работает нормально, выплаты не задерживает.
Почему Дубинский так не любит это. банк, стоит ли верить его вбросам?
In HODL we trust
Tegularius
 
Повідомлень: 1080
З нами з: 11.02.14
Подякував: 155 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 18:08

  Investor_K написав:К Новому Году планирует банк поднять ставки по депозитам ?


більшість уже "запланувала" :mrgreen:

viewtopic.php?p=4829301#p4829301
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6983
З нами з: 01.06.14
Подякував: 198 раз.
Подякували: 427 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 295296297298
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _Sergey, ingtrans, Кочевник і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (16544)
28.12.2019 18:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.