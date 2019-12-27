Ніхто не планує. Не має сенсу запитувати на гілках усіх банків. Загальний тренд наступних двох тижні - донизу, слідом за обліковою ставкою НБУ. Хто йде проти тренду, або стоїть на місці - "веде ризикову діяльність".
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 гру, 2019 22:32
Ніхто не планує. Не має сенсу запитувати на гілках усіх банків. Загальний тренд наступних двох тижні - донизу, слідом за обліковою ставкою НБУ. Хто йде проти тренду, або стоїть на місці - "веде ризикову діяльність".
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Суб 28 гру, 2019 18:05
Дубинский снова катит бочку на это банк, пишет что скоро его ликвидируют.
Я расстроился, т.к. недавно переоформил здесь депо. Но нашёл, что Дубинский по-сути то же самое писал о Мегабанке весной и летом. Тем не менее, банк до сих пор работает нормально, выплаты не задерживает.
Почему Дубинский так не любит это. банк, стоит ли верить его вбросам?
In HODL we trust
Додано: Суб 28 гру, 2019 18:08
більшість уже "запланувала"
viewtopic.php?p=4829301#p4829301
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 28 гру, 2019 19:08
Депутат Дубинський кошмарить НБУ та ще багато кого.
В основному факти в його постах правильні але висновки занадто песимістичні.
Катерина натякала що пару дрібних банків в наступному році будуть боротися за життя.
Серед них Меги немає.
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