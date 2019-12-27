Ніхто не планує. Не має сенсу запитувати на гілках усіх банків. Загальний тренд наступних двох тижні - донизу, слідом за обліковою ставкою НБУ. Хто йде проти тренду, або стоїть на місці - "веде ризикову діяльність".
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 гру, 2019 22:32
Ніхто не планує. Не має сенсу запитувати на гілках усіх банків. Загальний тренд наступних двох тижні - донизу, слідом за обліковою ставкою НБУ. Хто йде проти тренду, або стоїть на місці - "веде ризикову діяльність".
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Суб 28 гру, 2019 18:05
Дубинский снова катит бочку на это банк, пишет что скоро его ликвидируют.
Я расстроился, т.к. недавно переоформил здесь депо. Но нашёл, что Дубинский по-сути то же самое писал о Мегабанке весной и летом. Тем не менее, банк до сих пор работает нормально, выплаты не задерживает.
Почему Дубинский так не любит это. банк, стоит ли верить его вбросам?
In HODL we trust
Додано: Суб 28 гру, 2019 18:08
більшість уже "запланувала"
viewtopic.php?p=4829301#p4829301
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 28 гру, 2019 19:08
Депутат Дубинський кошмарить НБУ та ще багато кого.
В основному факти в його постах правильні але висновки занадто песимістичні.
Катерина натякала що пару дрібних банків в наступному році будуть боротися за життя.
Серед них Меги немає.
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Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 28 гру, 2019 21:18
Мегабанк
Я знаю факт, отделение на Алчевских 46 напротив Офиса Жилстрой 1 закрывается, знаю что сокращают немного сотрудников, все делают тихо, постепенно. А главное меге так и не вернули право(осенью снова засидала комиссия) выплачивать пенсии и бюджетные зп, и это в Украине, представьте как реально в банке все запущенно, по нормативом.
Додано: Суб 28 гру, 2019 21:24
Re: Мегабанк
ссылку на бочку можно?
Додано: Суб 28 гру, 2019 21:25
"Турбоатом" выводит из "Мегабанка" зарплатный проект и просит у "Укргазбанка" кредит 100 млн грн
24 декабря 2019 г государственное АО "Турбоатом" приняло решение о привлечении кредита 100 млн грн в гос "Укргазбанке".
Срок кредита 364 дня, ставка 19% годовых.
"Негласное условие выдачи кредита - перевод зарплатного проекта "Турбоатома" в "Укргаз", - говорит источник в "Мегабанке".
Многие годы львиная доля финпотоков "Турбоатома", включая выплаты по з/п, проходила через харьковский "Мегабанк", основным собственником которого является гендиректор "Турбоатома" Виктор Субботин.
"Турбоатом" имеет депозиты в "Мегабанке" на общую сумм 47,6 млн долл.
"Скорее всего, они будут выведены в госбанки", - прогнозирует один из топов "Мегабанка".
Из банка увольняются топ-менеджеры-экспаты в связи с его возможной ликвидацией.
В июле 2019 г "Мегабанк" закрыл Киевский филиал.
В феврале НБУ оштрафовал этот банк на 6,2 млн за отмывание денег и незаконную обналичку.
Отток депозитов в банке за полгода превысил 1 млрд грн.
Из "Турбоатома" также увольняются топ-менеджеры.
На 1 октября 2019 г активы госкомпании составили 7,7 млрд грн.
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