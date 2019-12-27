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Мегабанк

Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 295296297298

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 167
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
46
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
28
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
55
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 22:32

  Investor_K написав:К Новому Году планирует банк поднять ставки по депозитам ?

Ніхто не планує. Не має сенсу запитувати на гілках усіх банків. Загальний тренд наступних двох тижні - донизу, слідом за обліковою ставкою НБУ. Хто йде проти тренду, або стоїть на місці - "веде ризикову діяльність".
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 18:05

Дубинский снова катит бочку на это банк, пишет что скоро его ликвидируют.
Я расстроился, т.к. недавно переоформил здесь депо. Но нашёл, что Дубинский по-сути то же самое писал о Мегабанке весной и летом. Тем не менее, банк до сих пор работает нормально, выплаты не задерживает.
Почему Дубинский так не любит это. банк, стоит ли верить его вбросам?
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Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 18:08

  Investor_K написав:К Новому Году планирует банк поднять ставки по депозитам ?


більшість уже "запланувала" :mrgreen:

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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 19:08

  Tegularius написав:Дубинский снова катит бочку на это банк, пишет что скоро его ликвидируют.
Я расстроился, т.к. недавно переоформил здесь депо. Но нашёл, что Дубинский по-сути то же самое писал о Мегабанке весной и летом. Тем не менее, банк до сих пор работает нормально, выплаты не задерживает.
Почему Дубинский так не любит это. банк, стоит ли верить его вбросам?

Депутат Дубинський кошмарить НБУ та ще багато кого.
В основному факти в його постах правильні але висновки занадто песимістичні.
Катерина натякала що пару дрібних банків в наступному році будуть боротися за життя.
Серед них Меги немає.
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 21:18

Мегабанк

Я знаю факт, отделение на Алчевских 46 напротив Офиса Жилстрой 1 закрывается, знаю что сокращают немного сотрудников, все делают тихо, постепенно. А главное меге так и не вернули право(осенью снова засидала комиссия) выплачивать пенсии и бюджетные зп, и это в Украине, представьте как реально в банке все запущенно, по нормативом.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 21:24

Re: Мегабанк

Tegularius написав:Дубинский снова катит бочку на это банк, пишет что скоро его ликвидируют.
Я расстроился, т.к. недавно переоформил здесь депо. Но нашёл, что Дубинский по-сути то же самое писал о Мегабанке весной и летом. Тем не менее, банк до сих пор работает нормально, выплаты не задерживает.
Почему Дубинский так не любит это. банк, стоит ли верить его вбросам?
ссылку на бочку можно?
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 21:25

  vadymbanker написав:
Tegularius написав:Дубинский снова катит бочку на это банк, пишет что скоро его ликвидируют.
Я расстроился, т.к. недавно переоформил здесь депо. Но нашёл, что Дубинский по-сути то же самое писал о Мегабанке весной и летом. Тем не менее, банк до сих пор работает нормально, выплаты не задерживает.
Почему Дубинский так не любит это. банк, стоит ли верить его вбросам?
ссылку на бочку можно?


﻿"Турбоатом" выводит из "Мегабанка" зарплатный проект и просит у "Укргазбанка" кредит 100 млн грн

24 декабря 2019 г государственное АО "Турбоатом" приняло решение о привлечении кредита 100 млн грн в гос "Укргазбанке".

Срок кредита 364 дня, ставка 19% годовых.

"Негласное условие выдачи кредита - перевод зарплатного проекта "Турбоатома" в "Укргаз", - говорит источник в "Мегабанке".

Многие годы львиная доля финпотоков "Турбоатома", включая выплаты по з/п, проходила через харьковский "Мегабанк", основным собственником которого является гендиректор "Турбоатома" Виктор Субботин.

"Турбоатом" имеет депозиты в "Мегабанке" на общую сумм 47,6 млн долл.

"Скорее всего, они будут выведены в госбанки", - прогнозирует один из топов "Мегабанка".

Из банка увольняются топ-менеджеры-экспаты в связи с его возможной ликвидацией.

В июле 2019 г "Мегабанк" закрыл Киевский филиал.

В феврале НБУ оштрафовал этот банк на 6,2 млн за отмывание денег и незаконную обналичку.

Отток депозитов в банке за полгода превысил 1 млрд грн.

Из "Турбоатома" также увольняются топ-менеджеры.

На 1 октября 2019 г активы госкомпании составили 7,7 млрд грн.

https://dubinsky.pro/news/turboatom-vyvodit-iz-megabanka-zarplatnyy-proekt-i-prosit-u-ukrgazbanka-kredit-100-mln-grn
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