pavyak написав:Мега банк ликвидировал единственный свой банкомат во Львове . В отделении утверждают что по депокарте одно снятие в месяц в любом чужом банкомате без комиссии. Так кто к Меге самый щедрый?
один банкомат на весь Львов, это очень смешно! Да мега дает
pavyak написав:Мега банк ликвидировал единственный свой банкомат во Львове . В отделении утверждают что по депокарте одно снятие в месяц в любом чужом банкомате без комиссии. Так кто к Меге самый щедрый?
pavyak написав:Мега банк ликвидировал единственный свой банкомат во Львове . В отделении утверждают что по депокарте одно снятие в месяц в любом чужом банкомате без комиссии. Так кто к Меге самый щедрый?
один банкомат на весь Львов, это очень смешно! Да мега дает
Tegularius написав:Дубинский снова катит бочку на это банк, пишет что скоро его ликвидируют. Я расстроился, т.к. недавно переоформил здесь депо. Но нашёл, что Дубинский по-сути то же самое писал о Мегабанке весной и летом. Тем не менее, банк до сих пор работает нормально, выплаты не задерживает. Почему Дубинский так не любит это. банк, стоит ли верить его вбросам?
Депутат Дубинський кошмарить НБУ та ще багато кого. В основному факти в його постах правильні але висновки занадто песимістичні. Катерина натякала що пару дрібних банків в наступному році будуть боротися за життя. Серед них Меги немає.
Звернить увагу на результати стрес-тестів у 2019 році. Навіть БІЗ, в якому після загибелі Єремеєва є проблеми у відносинах між акціонерами, вдвічі зменшив потребу в капіталі: https://minfin.com.ua/2019/12/28/40218824/