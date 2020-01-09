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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 296297298299

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 168
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
46
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
28
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
56
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2020 22:12

Re: Мегабанк

Мега банк ликвидировал единственный свой банкомат во Львове . В отделении утверждают что по депокарте одно снятие в месяц в любом чужом банкомате без комиссии. Так кто к Меге самый щедрый?
pavyak
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2020 23:49

Re: Мегабанк

pavyak написав:Мега банк ликвидировал единственный свой банкомат во Львове . В отделении утверждают что по депокарте одно снятие в месяц в любом чужом банкомате без комиссии. Так кто к Меге самый щедрый?
один банкомат на весь Львов, это очень смешно! Да мега дает
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2020 04:19

  pavyak написав:Мега банк ликвидировал единственный свой банкомат во Львове . В отделении утверждают что по депокарте одно снятие в месяц в любом чужом банкомате без комиссии. Так кто к Меге самый щедрый?

Приложением толкайте куда удобнее.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2020 21:53

  vadymbanker написав:
pavyak написав:Мега банк ликвидировал единственный свой банкомат во Львове . В отделении утверждают что по депокарте одно снятие в месяц в любом чужом банкомате без комиссии. Так кто к Меге самый щедрый?
один банкомат на весь Львов, это очень смешно! Да мега дает

Было два. Первый ликвидировали пол года назад.
pavyak
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 00:35

  Квесторе_поверніться написав:
  Tegularius написав:Дубинский снова катит бочку на это банк, пишет что скоро его ликвидируют.
Я расстроился, т.к. недавно переоформил здесь депо. Но нашёл, что Дубинский по-сути то же самое писал о Мегабанке весной и летом. Тем не менее, банк до сих пор работает нормально, выплаты не задерживает.
Почему Дубинский так не любит это. банк, стоит ли верить его вбросам?

Депутат Дубинський кошмарить НБУ та ще багато кого.
В основному факти в його постах правильні але висновки занадто песимістичні.
Катерина натякала що пару дрібних банків в наступному році будуть боротися за життя.
Серед них Меги немає.

Звернить увагу на результати стрес-тестів у 2019 році. Навіть БІЗ, в якому після загибелі Єремеєва є проблеми у відносинах між акціонерами, вдвічі зменшив потребу в капіталі: https://minfin.com.ua/2019/12/28/40218824/

При цьому за результатами стрес-тестів 2018 року банкам надавався час для покриття нестачі капіталу за несприятливим сценарієм до кінця 2019 року:
https://nbu1.bank.gov.ua/admin_uploads/ ... t_2018.pdf
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 16:34

pavyak

Интересно конечно. Возможно там нет надобности в банкомате, достаточно отделения.
Nevo
 
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