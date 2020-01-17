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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 297298299300

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 168
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
46
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
28
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
56
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:35

vitaliy1111

Та вроде только Харьков :?:
Nevo
 
Повідомлень: 329
З нами з: 27.04.11
Подякував: 3 раз.
Подякували: 10 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 15:12

Re: Мегабанк

Різанули ставки
з поповненням 14.5%- 3%- 2%
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wolt450
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Повідомлень: 3289
З нами з: 07.12.10
Подякував: 11 раз.
Подякували: 309 раз.
 
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  #<1 ... 297298299300
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