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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:35
vitaliy1111
Та вроде только Харьков
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Додано: Суб 18 січ, 2020 15:12
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