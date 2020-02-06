vitaliy1111
Та вроде только Харьков
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 18 січ, 2020 15:12
Re: Мегабанк
Різанули ставки
з поповненням 14.5%- 3%- 2%
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Додано: Пон 20 січ, 2020 11:26
wolt450
Нацбанк же уменьшил в декабре учетную ставку до 13,5%. Так что это вполне естественно, что ставки по депозитам уменьшились. Это в принципе тренд на снижение у нормальных банков.
Додано: П'ят 07 лют, 2020 11:26
Re: Мегабанк
Скажіть, хто пробував, чи можна замовити видачу валюти з депозиту на відділення в іншому місті? За який час потрібно замовляти?
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У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
Додано: П'ят 07 лют, 2020 12:47
Re: Мегабанк
%) із того часу ще раз сильно гепнулись донизу!!!
+50грн !
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