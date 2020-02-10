kreuz
Все зробите у відділенні, трошки почекаєте.
Головне щоб потрібна сума була у наявності.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 лют, 2020 23:37
kreuz
Все зробите у відділенні, трошки почекаєте.
Головне щоб потрібна сума була у наявності.
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