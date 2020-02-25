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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 298299300301

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 168
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
46
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
28
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
56
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 23:37

kreuz
Все зробите у відділенні, трошки почекаєте.
Головне щоб потрібна сума була у наявності.
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 12:33

  ukrprom2014 написав:kreuz
Все зробите у відділенні, трошки почекаєте.
Головне щоб потрібна сума була у наявності.

Справді, все вдалося, напряму з депозитного рахунку навіть, щоправда не без пригод через те, що фізособ ніщебродів головний офіс не обслуговує, лише віпів, ну а взагалі, грошей достатньо, але не кожному з вулиці.

Трохи сумно, що ставки так сильно впали, що не знайшов причин залишитися, тому чекатиму на зміну тренда.
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kreuz
 
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