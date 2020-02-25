kreuz
Все зробите у відділенні, трошки почекаєте.
Головне щоб потрібна сума була у наявності.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 лют, 2020 23:37
kreuz
Все зробите у відділенні, трошки почекаєте.
Головне щоб потрібна сума була у наявності.
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Додано: Сер 26 лют, 2020 12:33
Справді, все вдалося, напряму з депозитного рахунку навіть, щоправда не без пригод через те, що фізособ ніщебродів головний офіс не обслуговує, лише віпів, ну а взагалі, грошей достатньо, але не кожному з вулиці.
Трохи сумно, що ставки так сильно впали, що не знайшов причин залишитися, тому чекатиму на зміну тренда.
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Додано: Сер 26 лют, 2020 14:05
Re: Мегабанк
Мене у ВІПи записали ще у 2008 році
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
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