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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 298299300301

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 168
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
46
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
28
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
56
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 23:37

kreuz
Все зробите у відділенні, трошки почекаєте.
Головне щоб потрібна сума була у наявності.
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 12:33

  ukrprom2014 написав:kreuz
Все зробите у відділенні, трошки почекаєте.
Головне щоб потрібна сума була у наявності.

Справді, все вдалося, напряму з депозитного рахунку навіть, щоправда не без пригод через те, що фізособ ніщебродів головний офіс не обслуговує, лише віпів, ну а взагалі, грошей достатньо, але не кожному з вулиці.

Трохи сумно, що ставки так сильно впали, що не знайшов причин залишитися, тому чекатиму на зміну тренда.
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 14:05

Re: Мегабанк

  kreuz написав:фізособ ніщебродів головний офіс не обслуговує, лише віпів

Мене у ВІПи записали ще у 2008 році :)
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2020 13:45

  ukrprom2014 написав:
  kreuz написав:фізособ ніщебродів головний офіс не обслуговує, лише віпів

Мене у ВІПи записали ще у 2008 році :)

А я про свій статус нічого не знав до цього разу, коли обслугували як ВІПа...
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2020 23:29

Re: Мегабанк

  kreuz написав:коли обслугували як ВІПа

Мене з Новим Роком кожен рік листівкою вітають :)
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2020 12:57

  ukrprom2014 написав:
  kreuz написав:коли обслугували як ВІПа

Мене з Новим Роком кожен рік листівкою вітають :)


оце і весь ВІП тут? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 00:09

  wolt450 написав:Різанули ставки
з поповненням 14.5%- 3%- 2%

Пополнения старых прошлогодних возможно?
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 00:15

  ruvex написав:
  wolt450 написав:Різанули ставки
з поповненням 14.5%- 3%- 2%

Пополнения старых прошлогодних возможно?

две недели назад пополнял прошлогодний депозит без проблем
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