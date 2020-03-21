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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 299300301302

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 168
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
46
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
28
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
56
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 21:48

  Nevo написав:greenozon

под випами имеется ввиду владельцы примиум карт?


це я так пожартував над колегою ukrprom2014
+50грн !
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greenozon
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https://minfin.com.ua/deposits/articles ... avki-3011/
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 17:39

  Nevo написав:https://minfin.com.ua/deposits/articles/maksimalni-stavki-3011/

Інфо не актуальна.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 21:27

  Nevo написав:https://minfin.com.ua/deposits/articles/maksimalni-stavki-3011/



хто прочитав той молодець, інфо пророча! :)

"Директор департаменту роздрібного бізнесу Укргазбанку Олег Кляпко нагадав, що НБУ має намір і далі знижувати облікову ставку."

що по факту і сталось :!:
+50грн !
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 17:02

Re: Мегабанк

раздумывают про кешбек за коммуналку.Дают по 50 грн по ссылке
1. Установи приложение по ссылке http://todobankref.page.link/d9i8 и закажи карту
2. Активируй и добавь карту в приложение
3. Мы получим по 50 грн. каждый
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югин
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 17:39

  югин написав:раздумывают про кешбек за коммуналку.Дают по 50 грн по ссылке
1. Установи приложение по ссылке http://todobankref.page.link/d9i8 и закажи карту
2. Активируй и добавь карту в приложение
3. Мы получим по 50 грн. каждый


...это дебетная или креди?
abc111
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 17:51

abc111 Кредитка Todobank
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югин
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 09:07

Re: Мегабанк

На этой неделе заканчивается евровый депозит. Как Мега отдает вовремя???
Слава Украине! Слава Героям! Слава Нации! Смерть врагам!
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 14:23

  ihorsic написав:На этой неделе заканчивается евровый депозит. Как Мега отдает вовремя???

Мега относится к овнобанкам - вы им звонили, деньги заказывали?
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 15:14

  Stringer написав:
  ihorsic написав:На этой неделе заканчивается евровый депозит. Как Мега отдает вовремя???

Мега относится к овнобанкам - вы им звонили, деньги заказывали?

Зараз всі банки міняються місцями.
Місто віддає валюту а Пишка не віддає...який банк на г?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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