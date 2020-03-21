це я так пожартував над колегою ukrprom2014
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 бер, 2020 21:48
це я так пожартував над колегою ukrprom2014
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 14 бер, 2020 16:24
Додано: Суб 14 бер, 2020 17:39
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 14 бер, 2020 21:27
хто прочитав той молодець, інфо пророча!
"Директор департаменту роздрібного бізнесу Укргазбанку Олег Кляпко нагадав, що НБУ має намір і далі знижувати облікову ставку."
що по факту і сталось
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 17 бер, 2020 17:02
Re: Мегабанк
раздумывают про кешбек за коммуналку.Дают по 50 грн по ссылке
1. Установи приложение по ссылке
2. Активируй и добавь карту в приложение
3. Мы получим по 50 грн. каждый
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. Y9Z2SYA
Додано: Вів 17 бер, 2020 17:39
...это дебетная или креди?
Додано: Вів 17 бер, 2020 17:51
abc111 Кредитка Todobank
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. Y9Z2SYA
Додано: Нед 22 бер, 2020 09:07
Re: Мегабанк
На этой неделе заканчивается евровый депозит. Как Мега отдает вовремя???
Слава Украине! Слава Героям! Слава Нации! Смерть врагам!
Додано: Нед 22 бер, 2020 14:23
Мега относится к овнобанкам - вы им звонили, деньги заказывали?
Додано: Нед 22 бер, 2020 15:14
Зараз всі банки міняються місцями.
Місто віддає валюту а Пишка не віддає...який банк на г?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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