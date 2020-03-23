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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 300301302303

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 168
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
46
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
28
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
56
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 15:08

  Stringer написав:
  ihorsic написав:На этой неделе заканчивается евровый депозит. Как Мега отдает вовремя???

Мега относится к овнобанкам - вы им звонили, деньги заказывали?

Позвонил пытался заказать и тут меня ошарашили ЗАКАЗОВ НЕТ! Мы работаем с приноса. Будут еврики отдадим а небудет ну завняйте. Вот так.
Слава Украине! Слава Героям! Слава Нации! Смерть врагам!
ihorsic
 
Повідомлень: 556
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Подякував: 29 раз.
Подякували: 28 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 15:13

  ihorsic написав:
  Stringer написав:
  ihorsic написав:На этой неделе заканчивается евровый депозит. Как Мега отдает вовремя???

Мега относится к овнобанкам - вы им звонили, деньги заказывали?

Позвонил пытался заказать и тут меня ошарашили ЗАКАЗОВ НЕТ! Мы работаем с приноса. Будут еврики отдадим а небудет ну завняйте. Вот так.

Я предупреждал 8)
Stringer
 
Повідомлень: 10845
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Подякували: 1539 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 19:45

югин

уже сделали кешбек на коммуналку
Nevo
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 19:45

Как получить кэшбек при оплате коммунальных платежей.

1. Скачать на смартфон бесплатное мобильное приложение todobank https://todobank.com.ua.
2. Заказать в приложении карту todobank, которую бесплатно доставит курьер.
3. Оплатить картой todobank в мобильном приложении todobank «коммуналку» по единой квитанции ЕРЦ.
4. Получить на счет 1% кэшбека.
Nevo
 
Повідомлень: 333
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Подякував: 4 раз.
Подякували: 11 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 22:23

Re: Мегабанк

Дорогой Мегабанк, хочу передать большое-пребольшое спасибо за то, что в своё время понизили ставки на валюту и я не оставил депо
alter
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 23:03

Nevo
Забули ще один пункт:
0. Переїхати до Харкова.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 4217
З нами з: 18.08.14
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