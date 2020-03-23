Позвонил пытался заказать и тут меня ошарашили ЗАКАЗОВ НЕТ! Мы работаем с приноса. Будут еврики отдадим а небудет ну завняйте. Вот так.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 23 бер, 2020 15:08
Позвонил пытался заказать и тут меня ошарашили ЗАКАЗОВ НЕТ! Мы работаем с приноса. Будут еврики отдадим а небудет ну завняйте. Вот так.
Слава Украине! Слава Героям! Слава Нации! Смерть врагам!
Додано: Пон 23 бер, 2020 15:13
Я предупреждал
Додано: Пон 23 бер, 2020 19:45
Как получить кэшбек при оплате коммунальных платежей.
1. Скачать на смартфон бесплатное мобильное приложение todobank
2. Заказать в приложении карту todobank, которую бесплатно доставит курьер.
3. Оплатить картой todobank в мобильном приложении todobank «коммуналку» по единой квитанции ЕРЦ.
4. Получить на счет 1% кэшбека.
Додано: Пон 23 бер, 2020 22:23
Re: Мегабанк
Дорогой Мегабанк, хочу передать большое-пребольшое спасибо за то, что в своё время понизили ставки на валюту и я не оставил депо
Додано: Пон 23 бер, 2020 23:03
Nevo
Забули ще один пункт:
0. Переїхати до Харкова.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 24 бер, 2020 10:34
klug
Киев в ближайших планах.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
|