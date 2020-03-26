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Мегабанк

Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 301302303304

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 168
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
46
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
28
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
56
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 16:39

vollena71
...и по потому "сидим" ждем изменений в тарифах :mrgreen:
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 20:05

  klug написав:Nevo
Забули ще один пункт:
0. Переїхати до Харкова.


Ну тут уж как повезло(
Nevo
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 20:17

хуторянка

https://www.megabank.ua/ua/news/news21032020

Нововведение с 23 марта.
Поэтому не знаю, оплатила еще до 20.
Nevo
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 15:44

Re: Мегабанк

Депо 1000євро віддали без проблем
мало не всі на карантині
промокод від Мінфіна UF9U733
wolt450
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 15:52

  Nevo написав:хуторянка

https://www.megabank.ua/ua/news/news21032020

Нововведение с 23 марта.
Поэтому не знаю, оплатила еще до 20.


где посмотреть - карту тодобанк , в Киеве заполучить :?:
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 07:48

sens
имхо-получение пока только в Харькове(можно в отделении)
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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