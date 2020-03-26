vollena71
...и по потому "сидим" ждем изменений в тарифах
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 бер, 2020 16:39
vollena71
...и по потому "сидим" ждем изменений в тарифах
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
Додано: Сер 25 бер, 2020 20:05
Додано: Сер 25 бер, 2020 20:17
хуторянка
Нововведение с 23 марта.
Поэтому не знаю, оплатила еще до 20.
Додано: Чет 26 бер, 2020 15:44
Re: Мегабанк
Депо 1000євро віддали без проблем
мало не всі на карантині
промокод від Мінфіна UF9U733
Додано: Чет 26 бер, 2020 15:52
где посмотреть - карту тодобанк , в Киеве заполучить
никому не верю
Додано: П'ят 27 бер, 2020 07:48
sens
имхо-получение пока только в Харькове(можно в отделении)
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
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