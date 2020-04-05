vollena71
...и по потому "сидим" ждем изменений в тарифах
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 бер, 2020 17:39
vollena71
...и по потому "сидим" ждем изменений в тарифах
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
Додано: Сер 25 бер, 2020 21:05
Додано: Сер 25 бер, 2020 21:17
хуторянка
Нововведение с 23 марта.
Поэтому не знаю, оплатила еще до 20.
Додано: Чет 26 бер, 2020 16:44
Re: Мегабанк
Депо 1000євро віддали без проблем
мало не всі на карантині
промокод від Мінфіна UF9U733
Додано: Чет 26 бер, 2020 16:52
где посмотреть - карту тодобанк , в Киеве заполучить
никому не верю
Додано: П'ят 27 бер, 2020 08:48
sens
имхо-получение пока только в Харькове(можно в отделении)
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
Додано: П'ят 03 кві, 2020 13:39
Re: Мегабанк
Підняли ставочки
промокод від Мінфіна UF9U733
Додано: Пон 06 кві, 2020 17:51
Кому актуально, на заметку
Приложение Megabank Online прекращает свою работу. Вместо этого Мегабанк выпустил для клиентов новое приложение с расширенными возможностями – todobank, которое так же позволяет оплачивать жилищно-коммунальные и другие услуги.
Поддержка приложении Megabank Online прекращается 10 апреля
Додано: Пон 06 кві, 2020 18:06
норм, может, хоть глючить не будет "нет интернета" при залогине постоянно
а депозиты и предыдущее не показывало
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