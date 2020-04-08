Додано: Сер 15 кві, 2020 09:37

Добрый день. Кто то уже открыл карту Тодобанка? Наливают ли кредитной лимит? И реально ли возвращают кешбек за коммуналку?

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