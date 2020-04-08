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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 302303304305

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 169
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
46
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
29
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
56
Всього голосів : 169
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 23:16

Спорт банк остаток 12%. тут ганьба - 10% :?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 20:05

Investor_K

Имхо, меньше открыто, меньше по улицах шастают)
Nevo
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 09:37

Re: Мегабанк

Добрый день. Кто то уже открыл карту Тодобанка? Наливают ли кредитной лимит? И реально ли возвращают кешбек за коммуналку?
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_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 11:36

  _PORT_UA написав:Добрый день. Кто то уже открыл карту Тодобанка? Наливают ли кредитной лимит? И реально ли возвращают кешбек за коммуналку?

Кредитный лимит наливают, дают почти всем 10000 , за коммунальные обещают кешбек, сам ещё не пробовал, если будете открывать , можете открыть по ссылке
1. Установи приложение по ссылке https://todobankref.page.link/Ti8D и закажи карту
2. Активируй и добавь карту в приложение
3. Мы получим по 50 грн. каждый
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югин
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 12:53

_PORT_UA

Кредитный лимит дают в течение месяца. У кого как, но вроде в основном как писали выше около 10 000.
Кеш есть 1%. За коммуналку кеш дают, тоже 1%. Кеш начисляют на следующий рабочий день после оплаты.
Nevo
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 13:06

Мне и жене дали лимит вместе с картой, никакого месяца ждать не пришлось
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югин
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 14:04

югин

О, ну повезло. Мне не сразу дали
Nevo
 
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