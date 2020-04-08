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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 09 кві, 2020 23:16
Спорт банк остаток 12%. тут ганьба - 10%
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Сер 15 кві, 2020 09:37
Re: Мегабанк
Добрый день. Кто то уже открыл карту Тодобанка? Наливают ли кредитной лимит? И реально ли возвращают кешбек за коммуналку?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
Додано: Сер 15 кві, 2020 11:36
Кредитный лимит наливают, дают почти всем 10000 , за коммунальные обещают кешбек, сам ещё не пробовал, если будете открывать , можете открыть по ссылке
1. Установи приложение по ссылке
2. Активируй и добавь карту в приложение
3. Мы получим по 50 грн. каждый
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Додано: Сер 15 кві, 2020 12:53
_PORT_UA
Кредитный лимит дают в течение месяца. У кого как, но вроде в основном как писали выше около 10 000.
Кеш есть 1%. За коммуналку кеш дают, тоже 1%. Кеш начисляют на следующий рабочий день после оплаты.
Додано: Сер 15 кві, 2020 13:06
Мне и жене дали лимит вместе с картой, никакого месяца ждать не пришлось
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