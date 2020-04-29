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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 кві, 2020 22:56
_PORT_UA
Я думаю можно и меньше попросить, а можно вообще заказать без кред лимита, заказ как и в моно фото документов, потом звонит сотрудник, спрашивает хотите ли кред лимит, спрашивают место работы, доп. телефонов не спрашивали, никуда не прозванивали, принёс курьер дня через 3.Предлагают тариф со сраховкой и без.
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Додано: Чет 16 кві, 2020 23:27
югин написав:_PORT_UA
Я думаю можно и меньше попросить, а можно вообще заказать без кред лимита, заказ как и в моно фото документов, потом звонит сотрудник, спрашивает хотите ли кред лимит, спрашивают место работы, доп. телефонов не спрашивали, никуда не прозванивали, принёс курьер дня через 3.Предлагают тариф со сраховкой и без.
Речь чисто о Харькове или банк уже перерос "детскую болезнь" местечковости и стал доставлять карты курьерами по всей стране?
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
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Додано: П'ят 17 кві, 2020 01:02
Flamingo
Не перерос, только Харьков, следующим городом обещают Одессу
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. Y9Z2SYA
https://monobank.ua/r/XNms +50 ГРН Моно https://sportbank.com.ua/promo/?ref=iA9nfSl +55 грн Спортбанк
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Додано: Суб 18 кві, 2020 12:09
_PORT_UA написав:
Спасибо, подумаю. Стоит ли открывать еще одну Кредитку чисто под коммуналку.
1% грязными "на все" есть еще в Аккорде,
и есть Mastercard Rewards, в которой тоже около 1% грязными но с мутными выводом: у Креди Агриколь и у Кредобанка (насчитывают по кредитке даже с нулевым)
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Додано: Вів 21 кві, 2020 15:52
_PORT_UA
Там вроде изначально можно меньше просить.
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Додано: Вів 21 кві, 2020 15:54
_PORT_UA
Имхо, выгоднее использовать не только по коммуналку. А чтоб так чисто под коммуналку, не знаю даже, большой кеш выйдет?
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Додано: Сер 29 кві, 2020 22:31
В App Store пишуть що todobank картки тепер видають у всіх відділеннях по Україні.
Оформи картку за посиланням і отримай:
Easypay
- monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
- А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
- Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
- sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
3% кешбек за комуналку - https://bit.ly/2WVX8JH
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