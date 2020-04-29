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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 303304305306

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 169
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
46
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
29
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
56
Всього голосів : 169
Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2020 22:56

_PORT_UA
Я думаю можно и меньше попросить, а можно вообще заказать без кред лимита, заказ как и в моно фото документов, потом звонит сотрудник, спрашивает хотите ли кред лимит, спрашивают место работы, доп. телефонов не спрашивали, никуда не прозванивали, принёс курьер дня через 3.Предлагают тариф со сраховкой и без.
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югин
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Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2020 23:27

  югин написав:_PORT_UA
Я думаю можно и меньше попросить, а можно вообще заказать без кред лимита, заказ как и в моно фото документов, потом звонит сотрудник, спрашивает хотите ли кред лимит, спрашивают место работы, доп. телефонов не спрашивали, никуда не прозванивали, принёс курьер дня через 3.Предлагают тариф со сраховкой и без.

Речь чисто о Харькове или банк уже перерос "детскую болезнь" местечковости и стал доставлять карты курьерами по всей стране?
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إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2020 01:02

Flamingo
Не перерос, только Харьков, следующим городом обещают Одессу
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. Y9Z2SYA
https://monobank.ua/r/XNms +50 ГРН Моно https://sportbank.com.ua/promo/?ref=iA9nfSl +55 грн Спортбанк
югин
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Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 12:09

  _PORT_UA написав:Спасибо, подумаю. Стоит ли открывать еще одну Кредитку чисто под коммуналку.


1% грязными "на все" есть еще в Аккорде,
и есть Mastercard Rewards, в которой тоже около 1% грязными но с мутными выводом: у Креди Агриколь и у Кредобанка (насчитывают по кредитке даже с нулевым)
cohan
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 15:52

_PORT_UA

Там вроде изначально можно меньше просить.
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 15:54

_PORT_UA

Имхо, выгоднее использовать не только по коммуналку. А чтоб так чисто под коммуналку, не знаю даже, большой кеш выйдет?
viture
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 22:31

todobank картки тепер видають у всіх відділеннях по Україні. Оформлення через мобільний додаток.
Оформи картку за посиланням і отримай:
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
Easypay 3% кешбек за комуналку - https://bit.ly/2WVX8JH
miltador
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Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2020 00:54

  miltador написав:todobank картки тепер видають у всіх відділеннях по Україні. Оформлення через мобільний додаток.

Дочекалися! Тепер ще треба знайти, для чого його застосувати. Депозити вже прикрутили?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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