RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Мегабанк

Мегабанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 305306307308>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 169
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
46
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
29
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
56
Всього голосів : 169
Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2020 09:52

  MASolomko написав:
  miltador написав:todobank картки тепер видають у всіх відділеннях по Україні. Оформлення через мобільний додаток.
Підтримка про це знає :(

"Чесний кешбек 1%" — вони мають на увазі в нетто чи брутто?

Грязными
https://todobankref.page.link/Ti8D +50 грн todobank
https://monobank.ua/r/XNms +50 ГРН Моно https://sportbank.com.ua/promo/?ref=iA9nfSl +55 грн Спортбанк Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. Y9Z2SYA
югин
Аватар користувача
 
Повідомлень: 237
З нами з: 09.09.15
Подякував: 104 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2020 11:20

  MASolomko написав:Підтримка про це знає :(

В App Store написано що по всій Україні тепер (було раніше написано що тільки Харків).
Скачав вчора додаток, залишив заявку - спосіб отримання вибрав на відділення в своєму місті.
Оформи картку за посиланням і отримай:
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
Easypay 3% кешбек за комуналку - https://bit.ly/2WVX8JH
miltador
Аватар користувача
 
Повідомлень: 94
З нами з: 08.01.20
Подякував: 17 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2020 11:27

Re: Мегабанк

miltador, в Google Play аналогичный есть текст, что доставка карт возможна в любом отделении банка.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 грн — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank ► Велика 5
  • 50/100 грн — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1954
З нами з: 08.03.18
Подякував: 124 раз.
Подякували: 258 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2020 12:37

  Nevo написав:Кому актуально, на заметку

Приложение Megabank Online прекращает свою работу. Вместо этого Мегабанк выпустил для клиентов новое приложение с расширенными возможностями – todobank, которое так же позволяет оплачивать жилищно-коммунальные и другие услуги.
Поддержка приложении Megabank Online прекращается 10 апреля

https://minfin.com.ua/2020/03/27/42755097/

интересно стало только сейчас,когда приложение совсем закрыли,в прошлом месяце у меня ещё всё работало.Не знаю как для кого,для меня было удобно.Где теперь смотреть счёт на карте?В тодо не показывает.Как вы переводите с карты?Карта депозитка.Я честно расстроена,банкоматы вблизи которые были,убрали,в отделение сложно попасть,да и не очень хочется мне туда ходить.
Анюта
 
Повідомлень: 120
З нами з: 25.06.16
Подякував: 18 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2020 17:15

В "тодо-мега" сейчас революция, переход на новый процессинг... Имею карту Тодобанк месяца 3 как, без приколов, все ровно шло. Но с 25.04 не одолели полностью этот переход. 30.04 в приложении видел сумму в минус 150 грн, через сутки нормализовалась, не работают некоторые второстепенные функции типа заказ расчета на имейл и кешбек. Пытался сегодня пополниться через айбокс - экран выдал карта блокирована, поддержка сказала что пока только через кассу пополнение. Через приложение счет интернет-воли пополнил враз, в магазинах пока не юзал.
aalexz
 
Повідомлень: 126
З нами з: 21.05.16
Подякував: 12 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 14:34

Re: Мегабанк

валютні ставки підняли на 1%
виходять в лідери
промокод від Мінфіна UF9U733
wolt450
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3338
З нами з: 07.12.10
Подякував: 11 раз.
Подякували: 313 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 17:16

банці стукнуло 30 років :)


https://news.finance.ua/ua/news/-/47017 ... vkladnykiv

До свого 30-річчя «МЕГАБАНК» проводить великий розіграш цінних призів для нинішніх і нових вкладників банку.

Розіграш стартує 4 травня, він триватиме три місяці й завершиться 31 липня.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8288
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 522 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 15:16

Re: Мегабанк

Рефку кто-то даст?
https://monobank.ua/r/WG1Mr 50 гривен от Монобанка+10 грн от меня.
https://moneta.ua/?ref=KP1QAY4V Делайте покупки с кэшбэк. https://grivasi.com/welcome/?user=10735 Кэшбек.
lubarec
 
Повідомлень: 362
З нами з: 21.03.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 15:50

Залишив заявку на отримання туду картки в четвер. З того часу жодних новин. Сьогодні сам написав в підтримку і мені сказали що просто отримати картку можна тільки в Харкові. В інших містах для отримання картки потрібно мати або відкрити депозит в мега банку, тільки після цього у відділенні можна буде отримати туду картку.
Брєд якийсь, все понятно з цією банкою..
Оформи картку за посиланням і отримай:
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
Easypay 3% кешбек за комуналку - https://bit.ly/2WVX8JH
miltador
Аватар користувача
 
Повідомлень: 94
З нами з: 08.01.20
Подякував: 17 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 15:55

Типа "карту кроме Харькова получить нельзя. Но если размещаете депо в Мегабанке - можно и не только в Харькове".

Банк-свинорыл :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 11276
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6790 раз.
Подякували: 3027 раз.
 
Профіль
3
2
3
  #<1 ... 305306307308>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lubopytnaya, Vorlon і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (16093)
06.05.2020 16:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.