Грязными
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 кві, 2020 09:52
Грязными
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https://monobank.ua/r/XNms +50 ГРН Моно https://sportbank.com.ua/promo/?ref=iA9nfSl +55 грн Спортбанк Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. Y9Z2SYA
Додано: Чет 30 кві, 2020 11:20
В App Store написано що по всій Україні тепер (було раніше написано що тільки Харків).
Скачав вчора додаток, залишив заявку - спосіб отримання вибрав на відділення в своєму місті.
Оформи картку за посиланням і отримай:
Додано: Чет 30 кві, 2020 11:27
Re: Мегабанк
miltador, в Google Play аналогичный есть текст, что доставка карт возможна в любом отделении банка.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Суб 02 тра, 2020 12:37
интересно стало только сейчас,когда приложение совсем закрыли,в прошлом месяце у меня ещё всё работало.Не знаю как для кого,для меня было удобно.Где теперь смотреть счёт на карте?В тодо не показывает.Как вы переводите с карты?Карта депозитка.Я честно расстроена,банкоматы вблизи которые были,убрали,в отделение сложно попасть,да и не очень хочется мне туда ходить.
Додано: Суб 02 тра, 2020 17:15
В "тодо-мега" сейчас революция, переход на новый процессинг... Имею карту Тодобанк месяца 3 как, без приколов, все ровно шло. Но с 25.04 не одолели полностью этот переход. 30.04 в приложении видел сумму в минус 150 грн, через сутки нормализовалась, не работают некоторые второстепенные функции типа заказ расчета на имейл и кешбек. Пытался сегодня пополниться через айбокс - экран выдал карта блокирована, поддержка сказала что пока только через кассу пополнение. Через приложение счет интернет-воли пополнил враз, в магазинах пока не юзал.
Додано: Пон 04 тра, 2020 14:34
Re: Мегабанк
валютні ставки підняли на 1%
виходять в лідери
промокод від Мінфіна UF9U733
Додано: Пон 04 тра, 2020 17:16
банці стукнуло 30 років
https://news.finance.ua/ua/news/-/47017 ... vkladnykiv
До свого 30-річчя «МЕГАБАНК» проводить великий розіграш цінних призів для нинішніх і нових вкладників банку.
Розіграш стартує 4 травня, він триватиме три місяці й завершиться 31 липня.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 06 тра, 2020 15:16
Re: Мегабанк
Рефку кто-то даст?
https://monobank.ua/r/WG1Mr 50 гривен от Монобанка+10 грн от меня.
https://moneta.ua/?ref=KP1QAY4V Делайте покупки с кэшбэк. https://grivasi.com/welcome/?user=10735 Кэшбек.
Додано: Сер 06 тра, 2020 15:50
Залишив заявку на отримання туду картки в четвер. З того часу жодних новин. Сьогодні сам написав в підтримку і мені сказали що просто отримати картку можна тільки в Харкові. В інших містах для отримання картки потрібно мати або відкрити депозит в мега банку, тільки після цього у відділенні можна буде отримати туду картку.
Брєд якийсь, все понятно з цією банкою..
Оформи картку за посиланням і отримай:
Додано: Сер 06 тра, 2020 15:55
Типа "карту кроме Харькова получить нельзя. Но если размещаете депо в Мегабанке - можно и не только в Харькове".
Банк-свинорыл
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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