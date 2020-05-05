Додано: Сер 06 тра, 2020 17:29

А кто-то заказывал карту todobank через приложение? Как долго ждать от подачи заявки до звонка из банка. Сегодня уже третий день пошёл, никто так и не позвонил.

Кто не пьёт, тот не рискует.