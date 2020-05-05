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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 тра, 2020 15:59
Re: Мегабанк
Зачем тогда есть выбор отделения в Киеве,в котором можна получить карту?
https://monobank.ua/r/WG1Mr 50 гривен от Монобанка+10 грн от меня.
https://moneta.ua/?ref=KP1QAY4V Делайте покупки с кэшбэк. https://grivasi.com/welcome/?user=10735 Кэшбек.
Додано: Сер 06 тра, 2020 16:02
Это в приложении предлагает?
Кроме Киева какие города есть? Или все "мега-города"?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 06 тра, 2020 16:04
Для мене теж це під питанням І головне навіщо прибрали всюди попередження що "тільки для Харкова"...
Оформи картку за посиланням і отримай:
Додано: Сер 06 тра, 2020 16:06
Саппорт кинул ссылкой:
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 06 тра, 2020 16:14
Re: Мегабанк
Положить им 1000 грн. на месяц для открытия карты.
https://monobank.ua/r/WG1Mr 50 гривен от Монобанка+10 грн от меня.
https://moneta.ua/?ref=KP1QAY4V Делайте покупки с кэшбэк. https://grivasi.com/welcome/?user=10735 Кэшбек.
Додано: Сер 06 тра, 2020 17:17
До лидеров валютных ставок Меге еще далеко.
Сейчас можно открыть депозиты в валюте по ставкам: 4%, 4,25%, 4,50%
Жадность и Отвага!
Додано: Сер 06 тра, 2020 17:29
Re: Мегабанк
А кто-то заказывал карту todobank через приложение? Как долго ждать от подачи заявки до звонка из банка. Сегодня уже третий день пошёл, никто так и не позвонил.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Сер 06 тра, 2020 17:34
Фантом пишіть\дзвоніть в підтримку. Я поки не написав теж ігнор був повний по заявці...
Оформи картку за посиланням і отримай:
Додано: Сер 06 тра, 2020 18:47
Залюбки, користуйтесь!
1. Встанови додаток за посиланням
2. Активуй та додай картку в додаток
3. Ми отримаємо по 50 грн. кожен
Додано: Сер 06 тра, 2020 19:08
Або можна ще таку
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