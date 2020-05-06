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Мегабанк

Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 306307308309

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 169
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
46
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
29
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
56
Всього голосів : 169
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 19:58

  lubopytnaya написав:
  wolt450 написав:валютні ставки підняли на 1%
виходять в лідери

До лидеров валютных ставок Меге еще далеко.
Сейчас можно открыть депозиты в валюте по ставкам: 4%, 4,25%, 4,50%


Мегабанк 4.05% $ на рік
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wolt450
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 20:37

Re: Мегабанк

[quote="4957319:wolt450"]Мегабанк 4.05% $ на рі кмаловато будет
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 23:37

Investor_K
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