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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 тра, 2020 19:58
lubopytnaya написав: wolt450 написав:
валютні ставки підняли на 1%
виходять в лідери
До лидеров валютных ставок Меге еще далеко.
Сейчас можно открыть депозиты в валюте по ставкам: 4%, 4,25%, 4,50%
Мегабанк 4.05% $ на рік
промокод від Мінфіна UF9U733
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wolt450
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Додано: Сер 06 тра, 2020 20:37
[quote="4957319:wolt450"]Мегабанк 4.05% $ на рі кмаловато будет
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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Investor_K
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Додано: Сер 06 тра, 2020 23:37
Investor_K
Огласите весь список,пожалуйста.
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Додано: Чет 07 тра, 2020 08:35
lubopytnaya написав: wolt450 написав:
валютні ставки підняли на 1%
виходять в лідери
До лидеров валютных ставок Меге еще далеко.
Сейчас можно открыть депозиты в валюте по ставкам: 4%, 4,25%, 4,50%
про який часовий проміжок тут мова, мадам
бо в Альфі ще більше можан застовбити до прикладу
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greenozon
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Додано: Чет 07 тра, 2020 09:39
greenozon написав:
в Альфі ще більше можан застовбити до прикладу
5 на 60 месяцев. Ну-ну...
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MASolomko
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Додано: Чет 07 тра, 2020 10:30
MASolomko
це лише приклад що є вищі пропозиції, тому і хочу уточнити деталі від мадам
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greenozon
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Додано: Чет 07 тра, 2020 11:48
В Киеве сейчас карты "TODO" не выдают,переходят на новый процесинг.Для открытия карты необходимо будет открыть депозит.
https://monobank.ua/r/WG1Mr 50 гривен от Монобанка+10 грн от меня.
https://moneta.ua/?ref=KP1QAY4V Делайте покупки с кэшбэк. https://grivasi.com/welcome/?user=10735 Кэшбек.
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lubarec
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