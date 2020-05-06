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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 306307308309

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 169
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
46
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
29
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
56
Всього голосів : 169
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 19:58

  lubopytnaya написав:
  wolt450 написав:валютні ставки підняли на 1%
виходять в лідери

До лидеров валютных ставок Меге еще далеко.
Сейчас можно открыть депозиты в валюте по ставкам: 4%, 4,25%, 4,50%


Мегабанк 4.05% $ на рік
промокод від Мінфіна UF9U733
wolt450
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 20:37

Re: Мегабанк

[quote="4957319:wolt450"]Мегабанк 4.05% $ на рі кмаловато будет
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 23:37

Investor_K
Огласите весь список,пожалуйста.
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 08:35

  lubopytnaya написав:
  wolt450 написав:валютні ставки підняли на 1%
виходять в лідери

До лидеров валютных ставок Меге еще далеко.
Сейчас можно открыть депозиты в валюте по ставкам: 4%, 4,25%, 4,50%


про який часовий проміжок тут мова, мадам
бо в Альфі ще більше можан застовбити до прикладу
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 09:39

Re: Мегабанк

  greenozon написав:в Альфі ще більше можан застовбити до прикладу
5 на 60 месяцев. Ну-ну...
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 10:30

MASolomko
це лише приклад що є вищі пропозиції, тому і хочу уточнити деталі від мадам
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 11:48

Re: Мегабанк

В Киеве сейчас карты "TODO" не выдают,переходят на новый процесинг.Для открытия карты необходимо будет открыть депозит.
https://monobank.ua/r/WG1Mr 50 гривен от Монобанка+10 грн от меня.
https://moneta.ua/?ref=KP1QAY4V Делайте покупки с кэшбэк. https://grivasi.com/welcome/?user=10735 Кэшбек.
lubarec
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 16:23

  greenozon написав:
  lubopytnaya написав:
  wolt450 написав:валютні ставки підняли на 1%
виходять в лідери

До лидеров валютных ставок Меге еще далеко.
Сейчас можно открыть депозиты в валюте по ставкам: 4%, 4,25%, 4,50%


про який часовий проміжок тут мова, мадам

7 мес - 4% Мисто
12 мес - 4,25% Мисто
18 мес - 4,5% Зем.кап
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 16:34

  MASolomko написав:
  greenozon написав:в Альфі ще більше можан застовбити до прикладу
5 на 60 месяцев. Ну-ну...

А шо "Ну-ну"?
Время бежит так стремительно, что оглянуться не успела :D
Да и ставки не чета мегавским...
5,5% Альфа 5 лет
5,75% Мисто 1,5 года
6% Коминвест 5 лет
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 16:50

  lubopytnaya написав:
  MASolomko написав:
  greenozon написав:в Альфі ще більше можан застовбити до прикладу
5 на 60 месяцев. Ну-ну...

А шо "Ну-ну"?
Время бежит так стремительно, что оглянуться не успела :D
Да и ставки не чета мегавским...
5,5% Альфа 5 лет
5,75% Мисто 1,5 года
6% Коминвест 5 лет


Час біжить, але
Альфа 5% на 5р
Комінвест 3% на 5р
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wolt450
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