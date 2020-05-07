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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 307308309310

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 169
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
46
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
29
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
56
Всього голосів : 169
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 17:57

  wolt450 написав:Час біжить, але
Альфа 5% на 5р
Комінвест 3% на 5р

Альфа молодец, держится.
Комінвест - позорище!
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 18:56

  lubopytnaya написав:
  MASolomko написав:
  greenozon написав:в Альфі ще більше можан застовбити до прикладу
5 на 60 месяцев. Ну-ну...

А шо "Ну-ну"?
Время бежит так стремительно, что оглянуться не успела :D
Да и ставки не чета мегавским...
5,5% Альфа 5 лет
5,75% Мисто 1,5 года
6% Коминвест 5 лет



мадам, як завжди - знімаю шляпу!
дуже відважний крок!
:)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 19:29

  lubopytnaya написав:
  wolt450 написав:Час біжить, але
Альфа 5% на 5р
Комінвест 3% на 5р

Альфа молодец, держится.
Комінвест - позорище!

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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 22:16

Re: Мегабанк

Что то Мега мне в последнее время перестала нравиться. 4-5 числа несколько раз пытался сделать перевод с карты в их Тодо приложении и каждый раз отлуп. Перевел Моней. Слупило 1%. Вот не пойму это комис или блокировка. Захожу в приложение , ничего не видно куда делось, запрашиваю выписку. Приложуха пишет что отправила,а на почте ничего нет. Звоню в поддержку минут 15 слушаю на сколько я для них важный, но тянется рука нажать на отбой.
pavyak
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