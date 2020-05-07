Додано: П'ят 08 тра, 2020 16:03

На теплу лінію дозвонитись практично неможливо в неопераційний час.

В робочиий час все ок...

Є покращення...з гривневої карти під депо зараз банка видає 4 рази в календарний місяць кеш без комісії в банкоматах в Україні.