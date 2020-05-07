Альфа молодец, держится.
Комінвест - позорище!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 тра, 2020 17:57
Альфа молодец, держится.
Комінвест - позорище!
Жадность и Отвага!
Додано: Чет 07 тра, 2020 18:56
мадам, як завжди - знімаю шляпу!
дуже відважний крок!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 07 тра, 2020 19:29
Конячники для гривні.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 07 тра, 2020 22:16
Re: Мегабанк
Что то Мега мне в последнее время перестала нравиться. 4-5 числа несколько раз пытался сделать перевод с карты в их Тодо приложении и каждый раз отлуп. Перевел Моней. Слупило 1%. Вот не пойму это комис или блокировка. Захожу в приложение , ничего не видно куда делось, запрашиваю выписку. Приложуха пишет что отправила,а на почте ничего нет. Звоню в поддержку минут 15 слушаю на сколько я для них важный, но тянется рука нажать на отбой.
Додано: П'ят 08 тра, 2020 13:07
Это все переход на новый процессинг, выписки пока нет, кешбека нет, пополнение кэшем через оппу (точнее только через кассу, и то еле прошло), искреннее спасибо менеджерам отделения, что смогли по реквезитам. На горячке сказали сегодня ждут устаканивания, но что-то слабо верится, хотя уже давно пора, две недели почти косяки. Ответ горячей ждал минут 10, вчера днем, видимо там шквал огня.
Додано: П'ят 08 тра, 2020 14:51
Новий процесинг як у Дельти? Щось "функціонал" дуже схожий
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 08 тра, 2020 16:03
На теплу лінію дозвонитись практично неможливо в неопераційний час.
В робочиий час все ок...
Є покращення...з гривневої карти під депо зараз банка видає 4 рази в календарний місяць кеш без комісії в банкоматах в Україні.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 08 тра, 2020 16:56
Re: Мегабанк
Дозвонился до поддержки. Подтвердили что сняли 1% за сторонний р2р перевод. Все согласно тарифов, на вопрос, а когда почините свое приложение . Ответ туманный минимум- 2 недели.
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