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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 307308309310

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 169
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
46
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
29
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
56
Всього голосів : 169
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 17:57

  wolt450 написав:Час біжить, але
Альфа 5% на 5р
Комінвест 3% на 5р

Альфа молодец, держится.
Комінвест - позорище!
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 18:56

  lubopytnaya написав:
  MASolomko написав:
  greenozon написав:в Альфі ще більше можан застовбити до прикладу
5 на 60 месяцев. Ну-ну...

А шо "Ну-ну"?
Время бежит так стремительно, что оглянуться не успела :D
Да и ставки не чета мегавским...
5,5% Альфа 5 лет
5,75% Мисто 1,5 года
6% Коминвест 5 лет



мадам, як завжди - знімаю шляпу!
дуже відважний крок!
:)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 19:29

  lubopytnaya написав:
  wolt450 написав:Час біжить, але
Альфа 5% на 5р
Комінвест 3% на 5р

Альфа молодец, держится.
Комінвест - позорище!

Конячники для гривні.
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 22:16

Re: Мегабанк

Что то Мега мне в последнее время перестала нравиться. 4-5 числа несколько раз пытался сделать перевод с карты в их Тодо приложении и каждый раз отлуп. Перевел Моней. Слупило 1%. Вот не пойму это комис или блокировка. Захожу в приложение , ничего не видно куда делось, запрашиваю выписку. Приложуха пишет что отправила,а на почте ничего нет. Звоню в поддержку минут 15 слушаю на сколько я для них важный, но тянется рука нажать на отбой.
pavyak
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 13:07

  pavyak написав:Захожу в приложение , ничего не видно куда делось, запрашиваю выписку. Приложуха пишет что отправила,а на почте ничего нет.
Это все переход на новый процессинг, выписки пока нет, кешбека нет, пополнение кэшем через оппу (точнее только через кассу, и то еле прошло), искреннее спасибо менеджерам отделения, что смогли по реквезитам. На горячке сказали сегодня ждут устаканивания, но что-то слабо верится, хотя уже давно пора, две недели почти косяки. Ответ горячей ждал минут 10, вчера днем, видимо там шквал огня.
aalexz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 14:51

Новий процесинг як у Дельти? Щось "функціонал" дуже схожий
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 16:03

На теплу лінію дозвонитись практично неможливо в неопераційний час.
В робочиий час все ок...
Є покращення...з гривневої карти під депо зараз банка видає 4 рази в календарний місяць кеш без комісії в банкоматах в Україні.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 16:56

Re: Мегабанк

Дозвонился до поддержки. Подтвердили что сняли 1% за сторонний р2р перевод. Все согласно тарифов, на вопрос, а когда почините свое приложение . Ответ туманный минимум- 2 недели.
pavyak
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 18:39

https://business.ua/finances/9977-lider ... Sw5vnA3AX0
Nevo
 
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