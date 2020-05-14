|
|
|
Мегабанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 тра, 2020 20:50
Здесь есть интернет-банкинг?
Имеется депозит и текущий счёт для получения % по депозиту (карту не открыли из-за техработ).
Думал в todobank будет это отображаться, но там ничего такого нет.
PS Менеджер поделился информацией, что платёжную карту todobank желают сделать аналогично Weekend Card от Таси — мультвалютной.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 грн — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank ► Велика 5
- 50/100 грн — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
-
MASolomko
-
-
- Повідомлень: 1967
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 124 раз.
- Подякували: 260 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 14 тра, 2020 22:31
pavyak написав:
Дозвонился до поддержки. Подтвердили что сняли 1% за сторонний р2р перевод. Все согласно тарифов, на вопрос, а когда почините свое приложение . Ответ туманный минимум- 2 недели.
так они еще и побрили на ПИН ... я сменит первый пин на свой за деньги ... а щас пришло смс с новым пином ... мошенники ! - хотят повторно взять деньги за ранее оплаченную услугу
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 37195
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 211 раз.
- Подякували: 5911 раз.
-
- Профіль
-
9
5
2
Додано: Чет 14 тра, 2020 22:32
а как пополнить эту говнокарту щас? п2п вход с чужого сервиса оно принимает?
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 37195
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 211 раз.
- Подякували: 5911 раз.
-
- Профіль
-
9
5
2
Додано: Чет 14 тра, 2020 22:54
MASolomko написав:
Здесь есть интернет-банкинг?
Имеется депозит и текущий счёт для получения % по депозиту (карту не открыли из-за техработ).
Думал в todobank будет это отображаться, но там ничего такого нет.
PS Менеджер поделился информацией, что платёжную карту todobank желают сделать аналогично Weekend Card от Таси — мультвалютной.
чим привабливий мегабанк?
-
tarasum
-
-
- Повідомлень: 531
- З нами з: 16.10.18
- Подякував: 60 раз.
- Подякували: 22 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|