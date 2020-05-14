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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 308309310311

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 169
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
46
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
29
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
56
Всього голосів : 169
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 20:50

Re: Мегабанк

Здесь есть интернет-банкинг?
Имеется депозит и текущий счёт для получения % по депозиту (карту не открыли из-за техработ).

Думал в todobank будет это отображаться, но там ничего такого нет.

PS Менеджер поделился информацией, что платёжную карту todobank желают сделать аналогично Weekend Card от Таси — мультвалютной.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 22:31

  pavyak написав:Дозвонился до поддержки. Подтвердили что сняли 1% за сторонний р2р перевод. Все согласно тарифов, на вопрос, а когда почините свое приложение . Ответ туманный минимум- 2 недели.


так они еще и побрили на ПИН ... я сменит первый пин на свой за деньги ... а щас пришло смс с новым пином ... мошенники ! - хотят повторно взять деньги за ранее оплаченную услугу
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 22:32

а как пополнить эту говнокарту щас? п2п вход с чужого сервиса оно принимает?
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 22:54

  MASolomko написав:Здесь есть интернет-банкинг?
Имеется депозит и текущий счёт для получения % по депозиту (карту не открыли из-за техработ).

Думал в todobank будет это отображаться, но там ничего такого нет.

PS Менеджер поделился информацией, что платёжную карту todobank желают сделать аналогично Weekend Card от Таси — мультвалютной.

чим привабливий мегабанк?
tarasum
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 02:14

  tarasum написав:
  MASolomko написав:Здесь есть интернет-банкинг?
Имеется депозит и текущий счёт для получения % по депозиту (карту не открыли из-за техработ).

Думал в todobank будет это отображаться, но там ничего такого нет.

PS Менеджер поделился информацией, что платёжную карту todobank желают сделать аналогично Weekend Card от Таси — мультвалютной.

чим привабливий мегабанк?

% по $ один из лучших на рынке, карта тодобанка с 1% кешбека на всё (у кого нет Б5), для жителей Харькова(обещают и в других городах), оплата коммунальных платежей по единой квитанции с кешбеком 1%.
https://todobankref.page.link/Ti8D +50 грн todobank
https://monobank.ua/r/XNms +50 ГРН Моно https://sportbank.com.ua/promo/?ref=iA9nfSl +55 грн Спортбанк Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. Y9Z2SYA
югин
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 02:34

  югин написав:% по $ один из лучших на рынке, карта тодобанка с 1% кешбека на всё (у кого нет Б5), для жителей Харькова(обещают и в других городах), оплата коммунальных платежей по единой квитанции с кешбеком 1%.


1. далеко не на всё.

5.2.8. Бонуси не нараховуються та не сплачуються за наступними операціями, здійсненими з використанням картки:

-з наступними MCC: 4812, 4813, 4814, 4816, 4829, 4900, 6010, 6011, 6012, 6050, 6051, 6529, 6530, 6531, 6532, 6533, 6534, 6536, 6537, 6538, 6540, 7299, 7311, 7372, 7399, 7995, 8999, 9211, 9222, 9223, 9311, 9399, 9402.

-в мобільному додатку АТ «Мегабанк», Мобільному додатку todobank, на сайті https://erc.megabank.ua.

2. оплата коммуналки в приложении с кешбеком 1% - это акция на период карантина, а так усливиями ДКБО (см. выше) кешбека за оплату коммуналки, телекомуслуг и интернета - не предусмотрено ни на сайте ЕРЦ, ни в приложении тодобанк ни на внешних ресурсах.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 13:41

lubarec

пишут что завершается
Nevo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 13:46

tarasum

кешбке 1% на все покупки и недавно коммуналку, не плохие ставки по депозитам, оплата коммуналки без комиссии
Nevo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 13:54

IMPRINTER

За коммуналку жаль конечно
Но...
Не поленилась погуглила парочку кодов, например 7995 азартные игры, вполне логично, не давать за такое кеш.

А 9222 это штрафы...:Правительственные учреждения, которые управляют и обрабатывают местные, государственные, и федеральные взыскания и штрафы.
Nevo
 
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