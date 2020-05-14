MASolomko написав:Здесь есть интернет-банкинг? Имеется депозит и текущий счёт для получения % по депозиту (карту не открыли из-за техработ).
Думал в todobank будет это отображаться, но там ничего такого нет.
PS Менеджер поделился информацией, что платёжную карту todobank желают сделать аналогично Weekend Card от Таси — мультвалютной.
чим привабливий мегабанк?
% по $ один из лучших на рынке, карта тодобанка с 1% кешбека на всё (у кого нет Б5), для жителей Харькова(обещают и в других городах), оплата коммунальных платежей по единой квитанции с кешбеком 1%.
https://todobankref.page.link/Ti8D +50 грн todobank https://monobank.ua/r/XNms +50 ГРН Моно https://sportbank.com.ua/promo/?ref=iA9nfSl +55 грн Спортбанк Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. Y9Z2SYA
югин написав:% по $ один из лучших на рынке, карта тодобанка с 1% кешбека на всё (у кого нет Б5), для жителей Харькова(обещают и в других городах), оплата коммунальных платежей по единой квитанции с кешбеком 1%.
1. далеко не на всё.
5.2.8. Бонуси не нараховуються та не сплачуються за наступними операціями, здійсненими з використанням картки:
2. оплата коммуналки в приложении с кешбеком 1% - это акция на период карантина, а так усливиями ДКБО (см. выше) кешбека за оплату коммуналки, телекомуслуг и интернета - не предусмотрено ни на сайте ЕРЦ, ни в приложении тодобанк ни на внешних ресурсах.
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