Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 тра, 2020 17:51
югин написав: tarasum написав: MASolomko написав:
Здесь есть интернет-банкинг?
Имеется депозит и текущий счёт для получения % по депозиту (карту не открыли из-за техработ).
Думал в todobank будет это отображаться, но там ничего такого нет.
PS Менеджер поделился информацией, что платёжную карту todobank желают сделать аналогично Weekend Card от Таси — мультвалютной.
чим привабливий мегабанк?
% по $ один из лучших на рынке, карта тодобанка с 1% кешбека на всё (у кого нет Б5), для жителей Харькова(обещают и в других городах), оплата коммунальных платежей по единой квитанции с кешбеком 1%.
дают в Киеве в отделении при открытии депозита
на год 14,5% с ежемесячной, на фоне остальных понизивших ставки (Коминвеств первую очередь) очень неплохо
cohan
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Додано: Суб 16 тра, 2020 11:21
MASolomko написав:
Здесь есть интернет-банкинг?
Имеется депозит и текущий счёт для получения % по депозиту (карту не открыли из-за техработ).
Думал в todobank будет это отображаться, но там ничего такого нет.
PS Менеджер поделился информацией, что платёжную карту todobank желают сделать аналогично Weekend Card от Таси — мультвалютной.
А що там цікавого наразі дають по баксу? 4% хоч є, з поповненням чи без?
Переходь на темний бік за карткою
Моно
(кожному по 50 грн), обирай кредитку
Зелена
від А-банку (кожному по 50 грн) або
КОКО
кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
https://monobank.ua/r/2xGi https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0 http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
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Додано: Суб 16 тра, 2020 11:29
kreuz написав: MASolomko написав:
Здесь есть интернет-банкинг?
Имеется депозит и текущий счёт для получения % по депозиту (карту не открыли из-за техработ).
Думал в todobank будет это отображаться, но там ничего такого нет.
PS Менеджер поделился информацией, что платёжную карту todobank желают сделать аналогично Weekend Card от Таси — мультвалютной.
А що там цікавого наразі дають по баксу? 4% хоч є, з поповненням чи без?
4.05 с лояльностью но без пополнения
пополнение 3,75-3,8
cohan
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Додано: Нед 17 тра, 2020 07:48
lubopytnaya написав:
7 мес - 4% Мисто
12 мес - 4,25% Мисто
18 мес - 4,5% Зем.кап
А в нормальных банках есть что-нибудь?
В "Мисто" я даже под 30% годовых не понесу,это же банк - зомби. Живой труп.
Искатель
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Додано: Нед 17 тра, 2020 11:23
Искатель написав: lubopytnaya написав:
7 мес - 4% Мисто
12 мес - 4,25% Мисто
18 мес - 4,5% Зем.кап
А в нормальных банках есть что-нибудь?
В "Мисто" я даже под 30% годовых не понесу,это же банк - зомби. Живой труп.
Под 30% валюту "до фонда" не понесете?
Не любите в очередях стоять? )
Aps
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Додано: Нед 17 тра, 2020 14:06
cohan В каком отделении в Киеве дают?
https://monobank.ua/r/WG1Mr 50 гривен от Монобанка+10 грн от меня.
https://moneta.ua/?ref=KP1QAY4V Делайте покупки с кэшбэк. https://grivasi.com/welcome/?user=10735 Кэшбек.
lubarec
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Додано: Нед 17 тра, 2020 14:23
Уже две недели прошло с тех пор, как обещали привезти тодо-карту...
Мегабанковское приложение не работает, в тодобанковское не могу добавить карту мега. Что у них там происходит?
ishvara
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Додано: Нед 17 тра, 2020 16:12
ishvara написав:
Уже две недели прошло с тех пор, как обещали привезти тодо-карту...
Мегабанковское приложение не работает, в тодобанковское не могу добавить карту мега. Что у них там происходит?
Так у них же змiна процесiнгу вже тривалий час йде. Заявки на новi картки навiть не обробляють допоки новий процесiнг не злетить
Alien
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