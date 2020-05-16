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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 309310311312

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 169
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
46
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
29
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
56
Всього голосів : 169
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 17:51

  югин написав:
  tarasum написав:
  MASolomko написав:Здесь есть интернет-банкинг?
Имеется депозит и текущий счёт для получения % по депозиту (карту не открыли из-за техработ).

Думал в todobank будет это отображаться, но там ничего такого нет.

PS Менеджер поделился информацией, что платёжную карту todobank желают сделать аналогично Weekend Card от Таси — мультвалютной.

чим привабливий мегабанк?

% по $ один из лучших на рынке, карта тодобанка с 1% кешбека на всё (у кого нет Б5), для жителей Харькова(обещают и в других городах), оплата коммунальных платежей по единой квитанции с кешбеком 1%.


дают в Киеве в отделении при открытии депозита

на год 14,5% с ежемесячной, на фоне остальных понизивших ставки (Коминвеств первую очередь) очень неплохо
cohan
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 11:21

  MASolomko написав:Здесь есть интернет-банкинг?
Имеется депозит и текущий счёт для получения % по депозиту (карту не открыли из-за техработ).

Думал в todobank будет это отображаться, но там ничего такого нет.

PS Менеджер поделился информацией, что платёжную карту todobank желают сделать аналогично Weekend Card от Таси — мультвалютной.

А що там цікавого наразі дають по баксу? 4% хоч є, з поповненням чи без?
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 11:29

  kreuz написав:
  MASolomko написав:Здесь есть интернет-банкинг?
Имеется депозит и текущий счёт для получения % по депозиту (карту не открыли из-за техработ).

Думал в todobank будет это отображаться, но там ничего такого нет.

PS Менеджер поделился информацией, что платёжную карту todobank желают сделать аналогично Weekend Card от Таси — мультвалютной.

А що там цікавого наразі дають по баксу? 4% хоч є, з поповненням чи без?


4.05 с лояльностью но без пополнения
пополнение 3,75-3,8
cohan
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 07:48

  lubopytnaya написав:7 мес - 4% Мисто
12 мес - 4,25% Мисто
18 мес - 4,5% Зем.кап

А в нормальных банках есть что-нибудь?
В "Мисто" я даже под 30% годовых не понесу,это же банк - зомби. Живой труп.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 11:23

  Искатель написав:
  lubopytnaya написав:7 мес - 4% Мисто
12 мес - 4,25% Мисто
18 мес - 4,5% Зем.кап

А в нормальных банках есть что-нибудь?
В "Мисто" я даже под 30% годовых не понесу,это же банк - зомби. Живой труп.


Под 30% валюту "до фонда" не понесете? :?
Не любите в очередях стоять? )
Aps
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 14:06

cohan В каком отделении в Киеве дают?
https://monobank.ua/r/WG1Mr 50 гривен от Монобанка+10 грн от меня.
https://moneta.ua/?ref=KP1QAY4V Делайте покупки с кэшбэк. https://grivasi.com/welcome/?user=10735 Кэшбек.
lubarec
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 14:23

Уже две недели прошло с тех пор, как обещали привезти тодо-карту...
Мегабанковское приложение не работает, в тодобанковское не могу добавить карту мега. Что у них там происходит?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 16:12

  ishvara написав:Уже две недели прошло с тех пор, как обещали привезти тодо-карту...
Мегабанковское приложение не работает, в тодобанковское не могу добавить карту мега. Что у них там происходит?

Так у них же змiна процесiнгу вже тривалий час йде. Заявки на новi картки навiть не обробляють допоки новий процесiнг не злетить
Alien
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 17:49

  Искатель написав:А в нормальных банках есть что-нибудь?
В "Мисто" я даже под 30% годовых не понесу,это же банк - зомби. Живой труп.

Когда "нормальные банки" отказывали своим клиентам в выдаче закончившихся валютных депозитов, рассказывая, что "самолеты не летают, поэтому нет валюты", то "банк зомби" (он же "Живой труп") был единственным, кто спокойно выдавал валюту по закончившимся депозитам без предзаказа в размере Фонда.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 18:34

  Искатель написав:
  lubopytnaya написав:7 мес - 4% Мисто
12 мес - 4,25% Мисто
18 мес - 4,5% Зем.кап

А в нормальных банках есть что-нибудь?
В "Мисто" я даже под 30% годовых не понесу,это же банк - зомби. Живой труп.
На мой памяти уже лет пять его хоронят.. А он живее многих оказался..
логан1919
 
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