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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 310311312313

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 169
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
46
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
29
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
56
Всього голосів : 169
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 08:07

І рано чи пізно фурсівсько-ригівський смітник таки поховають.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 09:56

  lubopytnaya написав:
  Искатель написав:А в нормальных банках есть что-нибудь?
В "Мисто" я даже под 30% годовых не понесу,это же банк - зомби. Живой труп.

Когда "нормальные банки" отказывали своим клиентам в выдаче закончившихся валютных депозитов, рассказывая, что "самолеты не летают, поэтому нет валюты", то "банк зомби" (он же "Живой труп") был единственным, кто спокойно выдавал валюту по закончившимся депозитам без предзаказа в размере Фонда.

Очень ценю Ваш опыт (знаю, что в плане депозитов у Вас многому можно поучиться).
Но "Мисто"... мне хватило ужастиков от kreuz (если не ошибаюсь), и как они "спокойно отдавали".
К тому же в моем городе его нет, наверно, Бог меня бережет :)

А как по поводу самого Мега... что думаете? Сижу вот, думаю: добавить на открытый депозит до августа или нет?... И хочется, и колется.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 10:00

  lubarec написав:cohan В каком отделении в Киеве дают?


на Хмельницкого

если, конечно, у вас хватит терпения высидеть неотложных клиентов ))
коробочка, из которой доставалась карта, достаточно наполнена в среду (13.05) была
cohan
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 10:14

cohan ГЛ утверждает что пока выдача Тодо карт приостановлена.
https://monobank.ua/r/WG1Mr 50 гривен от Монобанка+10 грн от меня.
https://moneta.ua/?ref=KP1QAY4V Делайте покупки с кэшбэк. https://grivasi.com/welcome/?user=10735 Кэшбек.
lubarec
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 10:20

  lubarec написав:cohan ГЛ утверждает что пока выдача Тодо карт приостановлена.


ну,
можно ли курить при молитве? а молиться при курении?

заходите, говорите, что восхищены ставками, но страсть как хочется на 1 процент повыше, и вам помогают (ЦВ 1000 на год 14%, может и 500 можно, лень смотреть минималку)

(ну или посылают :D , я минут 40 ждал пока то менеджер подойдет, то у менеджера не окажутся дела поважнее с подошедшими с ним со второго этажа (или откуда там) клиентами, и потом минут 20 пока в Харькове под карту открыли счет)

правда, через банкомат еще не активировал, просили до 1го числа успеть активировать для процентов
cohan
 
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  #<1 ... 310311312313
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