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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 тра, 2020 08:07
І рано чи пізно фурсівсько-ригівський смітник таки поховають.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Додано: Пон 18 тра, 2020 09:56
Очень ценю Ваш опыт (знаю, что в плане депозитов у Вас многому можно поучиться).
Но "Мисто"... мне хватило ужастиков от kreuz (если не ошибаюсь), и как они "спокойно отдавали".
К тому же в моем городе его нет, наверно, Бог меня бережет
А как по поводу самого Мега... что думаете? Сижу вот, думаю: добавить на открытый депозит до августа или нет?... И хочется, и колется.
Додано: Пон 18 тра, 2020 10:00
Додано: Пон 18 тра, 2020 10:14
cohan ГЛ утверждает что пока выдача Тодо карт приостановлена.
https://monobank.ua/r/WG1Mr 50 гривен от Монобанка+10 грн от меня.
https://moneta.ua/?ref=KP1QAY4V Делайте покупки с кэшбэк. https://grivasi.com/welcome/?user=10735 Кэшбек.
Додано: Пон 18 тра, 2020 10:20
ну,
заходите, говорите, что восхищены ставками, но страсть как хочется на 1 процент повыше, и вам помогают (ЦВ 1000 на год 14%, может и 500 можно, лень смотреть минималку)
(ну или посылают , я минут 40 ждал пока то менеджер подойдет, то у менеджера не окажутся дела поважнее с подошедшими с ним со второго этажа (или откуда там) клиентами, и потом минут 20 пока в Харькове под карту открыли счет)
правда, через банкомат еще не активировал, просили до 1го числа успеть активировать для процентов
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