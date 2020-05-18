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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 тра, 2020 08:07
І рано чи пізно фурсівсько-ригівський смітник таки поховають.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Додано: Пон 18 тра, 2020 09:56
Очень ценю Ваш опыт (знаю, что в плане депозитов у Вас многому можно поучиться).
Но "Мисто"... мне хватило ужастиков от kreuz (если не ошибаюсь), и как они "спокойно отдавали".
К тому же в моем городе его нет, наверно, Бог меня бережет
А как по поводу самого Мега... что думаете? Сижу вот, думаю: добавить на открытый депозит до августа или нет?... И хочется, и колется.
Додано: Пон 18 тра, 2020 10:00
Додано: Пон 18 тра, 2020 10:14
cohan ГЛ утверждает что пока выдача Тодо карт приостановлена.
https://monobank.ua/r/WG1Mr 50 гривен от Монобанка+10 грн от меня.
https://moneta.ua/?ref=KP1QAY4V Делайте покупки с кэшбэк. https://grivasi.com/welcome/?user=10735 Кэшбек.
Додано: Пон 18 тра, 2020 10:20
ну,
заходите, говорите, что восхищены ставками, но страсть как хочется на 1 процент повыше, и вам помогают (ЦВ 1000 на год 14%, может и 500 можно, лень смотреть минималку)
(ну или посылают , я минут 40 ждал пока то менеджер подойдет, то у менеджера не окажутся дела поважнее с подошедшими с ним со второго этажа (или откуда там) клиентами, и потом минут 20 пока в Харькове под карту открыли счет)
правда, через банкомат еще не активировал, просили до 1го числа успеть активировать для процентов
Додано: Пон 18 тра, 2020 11:41
Так, був у мене такий досвід. У підсумку гроші видало те Місто, а виписку так і не спромоглися зробити, ще й оригінали договорів шантажем виманили, бо було, що приховувати. А жодних притомних запобіжників рецидиву навіть назвати не змогли.
У порівнянні з ним Мега значно пристойніший, бо хоч і не без проблем (довелося чекати кілька годин через недокомунікацію), але видав день у день двом клієнтам валюту близько фонду та ще й у нерідному місті, навіть купюри можна було обирати...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Додано: Пон 18 тра, 2020 16:07
Очередной розыгрыш
Додано: Пон 18 тра, 2020 19:05
Ну, это "перегибы на местах"
На периферии не только Мисто, но и другие банки занимаются самодурством.
По поводу Мега скажу очень плохо.
Там у меня только $, 6К.
Были.
Закончился депозит, выдали всю сумму хрустящими синенькими.
Через неделю я пришла открывать столбик 300$
На тот момент была акция +0,05% к валютному депозиту.
При оформлении договора клуша не добавила эти 0,05%. Я попросила её переделать договор, а она говорит: "Это потребуется согласование с главным офисом, надо удалять депозит из базы... да и что Вам те 0,05% дадут? Вы же больше 6-ти тысяч не пополните, а на такой сумме 0,05% - это всего лишь 2,4 доллара"
С тех пор я Мегу вычеркнула.
Жадность и Отвага!
Додано: Пон 18 тра, 2020 23:07
"Перегибы на местах" может й в усіх бувають, але таких як у Місті мені не траплялося доки, та й в інших банках у виписках мені ще не відмовляли, а до того треба додати відсутність ІБ, КЦ та контролю головного офісу банку над місцевими "богинями". На моє питання, чому стала можливою ситуація в Місті, та що банк зробив для унеможливлення її в майбутньому мені лише сором'язливо посміхнулися у відповідь. І це в областному центрі наразі, не така вже й периферія...
Ну а Мега хіба перешкоджала Вам? З написаного зрозуміло, що це була лише помилка операціоніста, котру хоч і неприємно, але ж можливо було виправити, тим більше можна було договір не підписувати. Мені колись на таксі гроші давали в Ощаді, щоб я терміново приїхав виправити їх помилку, котру я одразу пропонував запобігти. Але ж це не робить з Ощаду супербанк. Так і з Меги монстра не треба робити принаймні через одну цю хоч і прикру помилку...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
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