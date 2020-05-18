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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 310311312313 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Мегабанк 3.2 5 169 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 27% 46 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 8% 13 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 15% 25 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 17% 29 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 33% 56 Всього голосів : 169 Додано: Пон 18 тра, 2020 08:07 І рано чи пізно фурсівсько-ригівський смітник таки поховають. Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу. Solar_simfi

Повідомлень: 2188 З нами з: 10.08.11 Подякував: 26 раз. Подякували: 326 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 тра, 2020 09:56 lubopytnaya написав: Искатель написав: А в нормальных банках есть что-нибудь?

В "Мисто" я даже под 30% годовых не понесу,это же банк - зомби. Живой труп. А в нормальных банках есть что-нибудь?В "Мисто" я даже под 30% годовых не понесу,это же банк - зомби. Живой труп.

Когда "нормальные банки" отказывали своим клиентам в выдаче закончившихся валютных депозитов, рассказывая, что "самолеты не летают, поэтому нет валюты", то "банк зомби" (он же "Живой труп") был единственным, кто спокойно выдавал валюту по закончившимся депозитам без предзаказа в размере Фонда. Когда "нормальные банки" отказывали своим клиентам в выдаче закончившихся валютных депозитов, рассказывая, что "самолеты не летают, поэтому нет валюты", то "банк зомби" (он же "Живой труп") был единственным, кто спокойно выдавал валюту по закончившимся депозитам без предзаказа в размере Фонда.

Очень ценю Ваш опыт (знаю, что в плане депозитов у Вас многому можно поучиться).

Но "Мисто"... мне хватило ужастиков от kreuz (если не ошибаюсь), и как они "спокойно отдавали".

К тому же в моем городе его нет, наверно, Бог меня бережет



А как по поводу самого Мега... что думаете? Сижу вот, думаю: добавить на открытый депозит до августа или нет?... И хочется, и колется. Очень ценю Ваш опыт (знаю, что в плане депозитов у Вас многому можно поучиться).Но "Мисто"... мне хватило ужастиков от(если не ошибаюсь), и как они "спокойно отдавали".К тому же в моем городе его нет, наверно, Бог меня бережетА как по поводу самого Мега... что думаете? Сижу вот, думаю: добавить на открытый депозит до августа или нет?... И хочется, и колется. Искатель Повідомлень: 3681 З нами з: 22.02.16 Подякував: 545 раз. Подякували: 1970 раз. Профіль 4 4 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 тра, 2020 10:00 lubarec написав: cohan В каком отделении в Киеве дают? В каком отделении в Киеве дают?



на Хмельницкого



если, конечно, у вас хватит терпения высидеть неотложных клиентов ))

коробочка, из которой доставалась карта, достаточно наполнена в среду (13.05) была на Хмельницкогоесли, конечно, у вас хватит терпения высидеть неотложных клиентов ))коробочка, из которой доставалась карта, достаточно наполнена в среду (13.05) была cohan Повідомлень: 157 З нами з: 27.09.19 Подякував: 18 раз. Подякували: 8 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 тра, 2020 10:14 cohan ГЛ утверждает что пока выдача Тодо карт приостановлена. https://monobank.ua/r/WG1Mr 50 гривен от Монобанка+10 грн от меня.

https://moneta.ua/?ref=KP1QAY4V Делайте покупки с кэшбэк. https://grivasi.com/welcome/?user=10735 Кэшбек. lubarec Повідомлень: 371 З нами з: 21.03.15 Подякував: 4 раз. Подякували: 30 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 тра, 2020 10:20 lubarec написав: cohan ГЛ утверждает что пока выдача Тодо карт приостановлена. ГЛ утверждает что пока выдача Тодо карт приостановлена.



ну,

можно ли курить при молитве? а молиться при курении?

заходите, говорите, что восхищены ставками, но страсть как хочется на 1 процент повыше, и вам помогают (ЦВ 1000 на год 14%, может и 500 можно, лень смотреть минималку)



(ну или посылают , я минут 40 ждал пока то менеджер подойдет, то у менеджера не окажутся дела поважнее с подошедшими с ним со второго этажа (или откуда там) клиентами, и потом минут 20 пока в Харькове под карту открыли счет)



правда, через банкомат еще не активировал, просили до 1го числа успеть активировать для процентов ну,заходите, говорите, что восхищены ставками, но страсть как хочется на 1 процент повыше, и вам помогают (ЦВ 1000 на год 14%, может и 500 можно, лень смотреть минималку)(ну или посылают, я минут 40 ждал пока то менеджер подойдет, то у менеджера не окажутся дела поважнее с подошедшими с ним со второго этажа (или откуда там) клиентами, и потом минут 20 пока в Харькове под карту открыли счет)правда, через банкомат еще не активировал, просили до 1го числа успеть активировать для процентов cohan Повідомлень: 157 З нами з: 27.09.19 Подякував: 18 раз. Подякували: 8 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 тра, 2020 11:41 Искатель написав: lubopytnaya написав: Искатель написав: А в нормальных банках есть что-нибудь?

В "Мисто" я даже под 30% годовых не понесу,это же банк - зомби. Живой труп. А в нормальных банках есть что-нибудь?В "Мисто" я даже под 30% годовых не понесу,это же банк - зомби. Живой труп.

Когда "нормальные банки" отказывали своим клиентам в выдаче закончившихся валютных депозитов, рассказывая, что "самолеты не летают, поэтому нет валюты", то "банк зомби" (он же "Живой труп") был единственным, кто спокойно выдавал валюту по закончившимся депозитам без предзаказа в размере Фонда. Когда "нормальные банки" отказывали своим клиентам в выдаче закончившихся валютных депозитов, рассказывая, что "самолеты не летают, поэтому нет валюты", то "банк зомби" (он же "Живой труп") был единственным, кто спокойно выдавал валюту по закончившимся депозитам без предзаказа в размере Фонда.

Очень ценю Ваш опыт (знаю, что в плане депозитов у Вас многому можно поучиться).

Но "Мисто"... мне хватило ужастиков от kreuz (если не ошибаюсь), и как они "спокойно отдавали".

К тому же в моем городе его нет, наверно, Бог меня бережет



А как по поводу самого Мега... что думаете? Сижу вот, думаю: добавить на открытый депозит до августа или нет?... И хочется, и колется. Очень ценю Ваш опыт (знаю, что в плане депозитов у Вас многому можно поучиться).Но "Мисто"... мне хватило ужастиков от(если не ошибаюсь), и как они "спокойно отдавали".К тому же в моем городе его нет, наверно, Бог меня бережетА как по поводу самого Мега... что думаете? Сижу вот, думаю: добавить на открытый депозит до августа или нет?... И хочется, и колется.

Так, був у мене такий досвід. У підсумку гроші видало те Місто, а виписку так і не спромоглися зробити, ще й оригінали договорів шантажем виманили, бо було, що приховувати. А жодних притомних запобіжників рецидиву навіть назвати не змогли.



У порівнянні з ним Мега значно пристойніший, бо хоч і не без проблем (довелося чекати кілька годин через недокомунікацію), але видав день у день двом клієнтам валюту близько фонду та ще й у нерідному місті, навіть купюри можна було обирати... Так, був у мене такий досвід. У підсумку гроші видало те Місто, а виписку так і не спромоглися зробити, ще й оригінали договорів шантажем виманили, бо було, що приховувати. А жодних притомних запобіжників рецидиву навіть назвати не змогли.У порівнянні з ним Мега значно пристойніший, бо хоч і не без проблем (довелося чекати кілька годин через недокомунікацію), але видав день у день двом клієнтам валюту близько фонду та ще й у нерідному місті, навіть купюри можна було обирати... Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):

https://monobank.ua/r/2xGi

https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0

http://lx4.me/c/scmNJYrY Переходь на темний бік за карткою(кожному по 50 грн), обирай кредиткувід А-банку (кожному по 50 грн) абокард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек): kreuz Повідомлень: 2407 З нами з: 10.12.07 Подякував: 132 раз. Подякували: 138 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 тра, 2020 16:07

https://www.megabank.ua/news/gifts2020 Очередной розыгрыш Nevo Повідомлень: 343 З нами з: 27.04.11 Подякував: 4 раз. Подякували: 11 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 тра, 2020 19:05 Искатель написав: мне хватило ужастиков от kreuz (если не ошибаюсь), и как они "спокойно отдавали". мне хватило ужастиков от(если не ошибаюсь), и как они "спокойно отдавали".

Ну, это "перегибы на местах"

На периферии не только Мисто, но и другие банки занимаются самодурством.



Искатель написав: А как по поводу самого Мега... что думаете? Сижу вот, думаю: добавить на открытый депозит до августа или нет?... И хочется, и колется. А как по поводу самого Мега... что думаете? Сижу вот, думаю: добавить на открытый депозит до августа или нет?... И хочется, и колется.

По поводу Мега скажу очень плохо.

Там у меня только $, 6К.

Были.

Закончился депозит, выдали всю сумму хрустящими синенькими.

Через неделю я пришла открывать столбик 300$

На тот момент была акция +0,05% к валютному депозиту.

При оформлении договора клуша не добавила эти 0,05%. Я попросила её переделать договор, а она говорит: "Это потребуется согласование с главным офисом, надо удалять депозит из базы... да и что Вам те 0,05% дадут? Вы же больше 6-ти тысяч не пополните, а на такой сумме 0,05% - это всего лишь 2,4 доллара"

С тех пор я Мегу вычеркнула. Ну, это "перегибы на местах"На периферии не только Мисто, но и другие банки занимаются самодурством.По поводу Мега скажу очень плохо.Там у меня только $, 6К.Были.Закончился депозит, выдали всю сумму хрустящими синенькими.Через неделю я пришла открывать столбик 300$На тот момент была акция +0,05% к валютному депозиту.При оформлении договора клуша не добавила эти 0,05%. Я попросила её переделать договор, а она говорит: "Это потребуется согласование с главным офисом, надо удалять депозит из базы... да и что Вам те 0,05% дадут? Вы же больше 6-ти тысяч не пополните, а на такой сумме 0,05% - это всего лишь 2,4 доллара"С тех пор я Мегу вычеркнула. Жадность и Отвага! lubopytnaya

Повідомлень: 4133 З нами з: 06.04.15 Подякував: 1261 раз. Подякували: 522 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 тра, 2020 23:07 lubopytnaya написав: Искатель написав: мне хватило ужастиков от kreuz (если не ошибаюсь), и как они "спокойно отдавали". мне хватило ужастиков от(если не ошибаюсь), и как они "спокойно отдавали".

Ну, это "перегибы на местах"

На периферии не только Мисто, но и другие банки занимаются самодурством.



Искатель написав: А как по поводу самого Мега... что думаете? Сижу вот, думаю: добавить на открытый депозит до августа или нет?... И хочется, и колется. А как по поводу самого Мега... что думаете? Сижу вот, думаю: добавить на открытый депозит до августа или нет?... И хочется, и колется.

По поводу Мега скажу очень плохо.

Там у меня только $, 6К.

Были.

Закончился депозит, выдали всю сумму хрустящими синенькими.

Через неделю я пришла открывать столбик 300$

На тот момент была акция +0,05% к валютному депозиту.

При оформлении договора клуша не добавила эти 0,05%. Я попросила её переделать договор, а она говорит: "Это потребуется согласование с главным офисом, надо удалять депозит из базы... да и что Вам те 0,05% дадут? Вы же больше 6-ти тысяч не пополните, а на такой сумме 0,05% - это всего лишь 2,4 доллара"

С тех пор я Мегу вычеркнула. Ну, это "перегибы на местах"На периферии не только Мисто, но и другие банки занимаются самодурством.По поводу Мега скажу очень плохо.Там у меня только $, 6К.Были.Закончился депозит, выдали всю сумму хрустящими синенькими.Через неделю я пришла открывать столбик 300$На тот момент была акция +0,05% к валютному депозиту.При оформлении договора клуша не добавила эти 0,05%. Я попросила её переделать договор, а она говорит: "Это потребуется согласование с главным офисом, надо удалять депозит из базы... да и что Вам те 0,05% дадут? Вы же больше 6-ти тысяч не пополните, а на такой сумме 0,05% - это всего лишь 2,4 доллара"С тех пор я Мегу вычеркнула.

"Перегибы на местах" может й в усіх бувають, але таких як у Місті мені не траплялося доки, та й в інших банках у виписках мені ще не відмовляли, а до того треба додати відсутність ІБ, КЦ та контролю головного офісу банку над місцевими "богинями". На моє питання, чому стала можливою ситуація в Місті, та що банк зробив для унеможливлення її в майбутньому мені лише сором'язливо посміхнулися у відповідь. І це в областному центрі наразі, не така вже й периферія...



Ну а Мега хіба перешкоджала Вам? З написаного зрозуміло, що це була лише помилка операціоніста, котру хоч і неприємно, але ж можливо було виправити, тим більше можна було договір не підписувати. Мені колись на таксі гроші давали в Ощаді, щоб я терміново приїхав виправити їх помилку, котру я одразу пропонував запобігти. Але ж це не робить з Ощаду супербанк. Так і з Меги монстра не треба робити принаймні через одну цю хоч і прикру помилку... "Перегибы на местах" может й в усіх бувають, але таких як у Місті мені не траплялося доки, та й в інших банках у виписках мені ще не відмовляли, а до того треба додати відсутність ІБ, КЦ та контролю головного офісу банку над місцевими "богинями". На моє питання, чому стала можливою ситуація в Місті, та що банк зробив для унеможливлення її в майбутньому мені лише сором'язливо посміхнулися у відповідь. І це в областному центрі наразі, не така вже й периферія...Ну а Мега хіба перешкоджала Вам? З написаного зрозуміло, що це була лише помилка операціоніста, котру хоч і неприємно, але ж можливо було виправити, тим більше можна було договір не підписувати. Мені колись на таксі гроші давали в Ощаді, щоб я терміново приїхав виправити їх помилку, котру я одразу пропонував запобігти. Але ж це не робить з Ощаду супербанк. Так і з Меги монстра не треба робити принаймні через одну цю хоч і прикру помилку... Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):

https://monobank.ua/r/2xGi

https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0

http://lx4.me/c/scmNJYrY Переходь на темний бік за карткою(кожному по 50 грн), обирай кредиткувід А-банку (кожному по 50 грн) абокард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек): kreuz Повідомлень: 2407 З нами з: 10.12.07 Подякував: 132 раз. Подякували: 138 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 тра, 2020 01:06 Re: Мегабанк kreuz написав: І це в областному центрі наразі, не така вже й периферія... І це в областному центрі наразі, не така вже й периферія...

Ну, периферия - это всё, что не столица ))

Моя любимая Одесса - тоже периферия, хотя и миллионная.

Да и ваш, если я не ошибаюсь, (Мариуполь?) - тоже красавец!

Была там проездом, мы проезжали через город на машине и попали в очень сильный ливень. Красота необыкновенная: старинные здания с мокрыми яркими разноцветными крышами, мокрая зеленая листва на деревьях, и солнечные зайчики, отражающиеся в каплях этой листвы. Буквально изумрудный город.



kreuz написав: що це була лише помилка операціоніста, котру хоч і неприємно, але ж можливо було виправити що це була лише помилка операціоніста, котру хоч і неприємно, але ж можливо було виправити

Конечно, можно было. Но она не захотела. Ну, периферия - это всё, что не столица ))Моя любимая Одесса - тоже периферия, хотя и миллионная.Да и ваш, если я не ошибаюсь, (Мариуполь?) - тоже красавец!Была там проездом, мы проезжали через город на машине и попали в очень сильный ливень. Красота необыкновенная: старинные здания с мокрыми яркими разноцветными крышами, мокрая зеленая листва на деревьях, и солнечные зайчики, отражающиеся в каплях этой листвы. Буквально изумрудный город.Конечно, можно было. Но она не захотела. Жадность и Отвага! lubopytnaya

Повідомлень: 4133 З нами з: 06.04.15 Подякував: 1261 раз. Подякували: 522 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 310311312313 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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